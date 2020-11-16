Park halindeki araçta 10 kilo esrar bulundu

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) – ELAZIĞ’da, park halindeki araçta şüphe üzerine yapılan aramada, 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ile mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında, park halindeki araçta, içindeki 2 kişinin şüpheli hareketleri üzerine arama yapıldı. Arama sonucu 5 parça halinde 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan T.A. ve M.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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