Park halindeki aracın lastikleri kesildi

Diyabette erken teşhisin önemine vurgu yapan Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Eda Balcı, "Bir damla kan ile açlık kan şekeri ölçülerek yapılan, çok basit olan bu işlemle diyabeti erken teşhis edebiliriz. Tedavi aşamasında da tam uyum çok önemli'' dedi.