Park halindeki araca zarar verdiler ‘husumetlimizin sandık’ dediler

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Burak CAN/ KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE’de, park halindeki hafif ticari aracın camlarını kırıp lastiklerini patlatan 4 kişi, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlenerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki ifadelerinde yanlış kişinin aracına zarar verdiklerini, husumetlilerinin sandıklarını söyledi.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Etiler Mahallesi 1113’üncü Sokak’ta meydana geldi. Motosikletlerle sokağa gelen B.S., A.Ö., O.S. ve D.Y., park halindeki Hüseyin Avni Bilgin’e ait 71 ACR 426 plakalı hafif ticari aracın camlarını kırıp lastiklerini patlattı. Araç sahibi Bilgin’in gürültüyü duyup şüphelilere tepki göstermesi üzerine, 4 kişi de motosikletlerle olay yerinden kaçtı. Güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıyan olayın şüphelileri, polis tarafından gözaltına alındı. İfadelerinde husumetli oldukları kişinin aracı zannedip zarar verdiklerini söyleyen 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

‘DERDİNİZ NE’

Hüseyin Avni Bilgin, hasta olan çocuğunu kontrol etmeye kalktığında olayı gördüğünü belirterek, “Salona geldiğimde dışarıdan bağırma sesleri duydum. Pencereden baktığımda arabamın camlarını kırıyorlar. Motosikletlerle gelen 4 kişi, ellerine aldıkları parke taşlarıyla arabamın camlarını kırıyor. Daha sonra birisi bıçak olarak gördüğüm kesici aletle aracımın lastiklerini kesmeye başladı. Artık dayanamadım balkona çıktım ve ‘Allah aşkına siz ne yapıyorsunuz, benim aracımla sizin derdiniz ne? Bana ‘Yakup nerede? Yakup’u getir’ diyor. Orada hallerinden alkollü olduklarını anladım. Polisi aradım ve şüpheliler yakalandı. Arabamı bu hale getirdiler, sadece 6 bin lira lastik zararım var, artı camlar var” dedi. (DHA)

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