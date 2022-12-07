Park halindeki 2 araca ve yayaya çarpıp kaçtı

- Reklam -

Serhat ÖZDEMİR/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 2 araca çarpıp, ardından yol kenarındaki Y.S.’ye (35) çarptı. Sürücü ve yanındaki kişi kaza yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Y.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkan 31 R 4320 plakalı otomobil, park halinde bulunan 34 FT 2085 plakalı otomobil ve 21 ABR 858 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra, yol kenarındaki Y.S.’ye çarptı. Sürücü ve yanındaki kişi kaza sonrası kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.S., ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Y.S.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, polis, kaçan 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI



- Reklam -