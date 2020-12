Park engelleyici beton bariyere takılıp, düşerek yaralandı, 30 dikiş atıldı

Güven HASBAŞ- Onur GÜDEN/ ERENLER (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Erenler ilçesinde yaşayan Recep Dimaoğlu (59) araçların park yapmasını engellemek amacıyla kaldırıma koyulan park engelleyici beton bariyere takılarak düştü. Elindeki cam kavanozun kırılması sonucu elinde ve kolunda kesikler oluşan Dimaoğlu’na 30 dikiş atıldı.

Olay, Erenler Hacıoğlu Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi’nde geçen cuma günü meydana geldi. 3 çocuk babası Recep Dimaoğlu, kaldırımlara araç park edilmemesi için yerleştirilen park engelleyici beton bariyere takılarak, düştü. Elindeki kavanozun kırılmasıyla eline ve koluna cam batan Dimaoğlu’nun 4 saat süren bir ameliyatla koluna 30 dikiş atıldı.

3 PARMAĞIMI ŞU ANDA HAREKET ETTİREMİYORUM

Daha önce de taşlara takılıp düştüğünü belirten Recep Dimaoğlu, “Bu taşlar her yerde mevcut ve çok yoğunlukta. Amacı nedir belirsiz. Çok kan kaybım oldu. Parmaklarım tahrip olmuş, alttan sinirler kopmuş ve ana damar kesilmiş. 30 dikiş var şu an, işimden gücümden oldum. Sağlığımdan oldum” dedi. Farklı noktalarda 6 kez taşlara takıldığını öne süren Dimaoğlu, “Daha önceki takıldığım zamanlarda kendimi kıl payı kurtardım. Ama en sonki olayda refleks gösteremedim. Kavanoz kırılarak elimi kesti. Çok büyük zarar var elimde. Kavanoz elimi, sinirlerimi, damarımı kesmiş. Toplamda 30 dikiş atıldı elime. 3 tane parmağım şu anda hareket ettiremiyorum, parmaklarımda can yok. Bu hadise sadece benim değil birçok yakınımın da başına gelmiş” diye konuştu.

