Virüs salgınının kasıp kavurduğu ABD, Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya’nın dünyada silahlanma için en fazla para harcayan ülkeler arasında yer aldıklarını biliyor muydunuz?

Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün, “Dünyada Askeri Harcamadaki Eğilimler” raporunda yer alan bilgilere göre, dünyada silahlanma için yapılan harcamalar 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2.6 oranında artarak 1 trilyon 822 milyar dolara ulaştı.

Bugün ezeli rakibi Çin’den sağlık malzemesi istemek zorunda kalan, Başkanı, “Salgını 100 bin ila 200 bin ölümle atlatırsak başarılı iş yapmış sayılırız” diyen ABD, 2018’de silah için tam 649 milyar dolar harcadı.

Devam edelim:

Salgın karşısında çaresiz kalan, hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde yer kalmayan, solunum cihazı, maske, ilaç bulmakta zorlanan, hatta bazıları ölenleri koymak için morg sıkıntısı çeken ülkelerin 2018 yılı silah harcamaları da şöyle:

Fransa 57 milyar dolar…

İngiltere 47 milyar dolar…

Almanya 44 milyar dolar…

İtalya 25 milyar dolar…

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Salgın bu ülkelerin yöneticilerinin aklını başına getirmeye yeter mi acaba?

Bekleyip görelim…

Bakalım, salgın sonrasında bütçelerinin önemli bir bölümünü yine silah için mi, yoksa sağlık ve sosyal yardımlar için mi harcamaya başlayacaklar?