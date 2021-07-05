Paraşüt ağaca dolandı, pilot ve yolcu yaralandı

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) – MUĞLA’nın Fethiye ilçesi Babadağ’dan atlayış yapan ve iniş yaptığı sırada ağaca dolanan yamaç paraşütünün pilotu ve beraberindeki yolcu kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde Fethiye’nin Ölüdeniz Mahallesinde meydana geldi. Babadağ’a çıkan yamaç paraşütü pilotu, hazırlıklar sonrası yolcusu ile uçuş yaptı. Yaklaşık yarım saat gökyüzünde süzülen paraşüt, sahildeki alana iniş sırasında Kumburnu mevkisinde çam ağacına dolandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi tarafından kurtarılan ve Fethiye Devlet Hastanesi’ne sevk edilen pilot ile yolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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