Parası ve telefonu çalınan seyyar satıcı kadından alışveriş için kuyruğa girdiler (2)

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ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana’da Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) bulunan eşi çalışamadığı için kaldırımda yeşillik satarak çocuklarını okutan Gamze Yılmaz’ın (40) toptancılara vereceği 7 bin TL ile cep telefonu ve kimliğini çaldığı öne sürülen M.K., Çukurova ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Güvenlik kameraları incelenip, eşkali belirlendikten sonra kimliği tespit edilen şüpheli, kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı.

M.K.’nın polisteki işlemleri devam ediyor. (DHA)

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