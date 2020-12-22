“Paramedikler tanı ve tedavide hızlı ve doğru düşünmek zorunda”

İSTANBUL, (DHA)- İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından online düzenlenen 1.Hastane Öncesi Acil Bakım sempozyumu geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Sempozyumda, paramedik mesleğinin yasal sorumlulukları, vakaların nasıl değerlendirildikleriyle ilgili sunumlar yapıldı. Öğr. Gör. Temel Kılınçlı, “Acil hastaların tanı ve tedavisi hız gerektiriyor. Paramedikler hızlı ve doğru düşünmek zorunda” dedi.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından online düzenlenen 1.Hastane Öncesi Acil Bakım sempozyumunda 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü kutlaması da yapıldı. 700 kişinin katılım gösterdiği sempozyumda alanında uzman konuşmacılar yer aldı. Sempozyumun başkanlığını üstlenen aynı zamanda açılış konuşmasını da yapan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ayşe Tanşu, uygulamalı derslerin nitelikli bir şekilde sürdürülmesi konusunda İlk ve Acil Yardım Programı öğrencileri ile pandemi kuralları çerçevesinde uygulama takvimi oluşturarak yüz yüze eğitimlerin sürdüğünü dile getirdi. Tanşu, “Derse katılım oranının oldukça yüksek olması ve öğrencilerden aldığımız olumlu geri bildirimler planlarımızı bu doğrultuda geliştirmemize katkıda bulunuyor. Bununla birlikte yeni normal diye nitelendirdiğimiz bu şartlarda 22 Aralık Dünya Paramedikler Günü kapsamında bilimsel platformda birlikte olmak, bilgi paylaşımında bulunmak, güncel bilgileri konuşmak için sempozyumumuzu gerçekleştirme kararı verdik. Sempozyumumuzun duyurusunun paylaşılması ile kontenjanımızın dolması arasında geçen kısa süre, yoğun talep ve ilgi bizi mutlu etti, umutlandırdı“ diye konuştu.

YASAL SORUMLULUKLAR GENEL BAKIŞ AÇISI İLE ÇERÇEVELENMELİ

Üç oturum şeklinde gerçekleşen sempozyumun birinci oturumu Doç. Dr. Serpil Yaylacı başkanlığında gerçekleşti. Birinci oturumda Prm. Süleyman Kaba, Öğr.Gör.Temel Kılınçlı ve Prm. Eduard Andrei Ivancel sunum yaptı.

Paramedik mesleğinin yasal sorumluluklarını anlatan Öğr. Gör. Temel Kılınçlı, “Acil hastaların tanı ve tedavisi hızlı ve doğru düşünmeyi gerektirdiği için diğer sağlık mesleklerine kıyasla acil tıp meslek mensuplarının hata yapma ihtimali daha yüksek. Tıbbi uygulamalara bağlı hastaların zarar görmesi durumunda ATT ve Paramedik mesleği mensuplarının yasal sorumluluklarını genel bir bakış açısı ile çerçevelendirmek, hastaların zarar görmesini engellemeye ve de sağlık emekçisinin hukuki yaptırımlar ile yüzleşmesini önlemeye yönelik farkındalık yaratmak oldukça önemli” ifadelerini kullandı.

DEĞİŞMEYECEK TEK ŞEY MESLEĞİMİZİN KUTSALLIĞI

Prm. Eduard Andrei Ivancel ise “Gelecekte mesleğimizde belki de üstün donanımlı ambulanslar gelecek ve her şey çok değişecek. Değişmeyecek olan tek şey mesleğimizin kutsallığı ve bu değerli mesleğin mensuplarının değeri olacaktır. Bununla birlikte günümüzde müdahale edilen vakaların gelecek dönemlerde gelişen teknoloji ile birlikte aynı vakalara farklı yaklaşım tarzları olacak” dedi.

UZAKTAN EĞİTİMİN ETKİSİ İÇİN ÖĞRENCİLER DAHA ÇOK BİLİNÇLENDİRİLMELİ

Sempozyumun ikinci oturumuna Doç Dr. Ali Ekşi başkanlık yaparken, Pr. Hasan Yurtseven, Prm. Özge İpekçelen ve İstanbul Rumeli Üniversitesi İlk ve acil Yardım Programı 2. Sınıf öğrencisi olan Gözde Tuzakçı da sunumlarını gerçekleştirdi.

Öğrenci Gözde Tuzakçı, uzaktan eğitimin daha etkili olması için öğrencilerin bu konuda daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğine ve geri bildirimler alınarak eksiklikleri düzeltme yoluna gidilmesine dikkat çekti. Tuzakçı, “Öğrencilere gereken konularda danışmanlık hizmeti verilmelidir. Paramedik öğrencilerinin teorik dersleri uzaktan eğitim modeliyle yapılırken, yaşam kurtarma zincirinde önemi son derece yüksek olan paramediklerin uygulamalı dersleri gerekli önlemler alınarak sıkıştırılmış program şeklinde yüz yüze yapılmalı, hastane öncesi sağlık personelinin daha fazla bilgi birikimine ve deneyime ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır” dedi.

Zorlu pandemi sürecinde vakaları nasıl değerlendirdiklerini paylaşan Pr. Hasan Yurtseven vaka örnekleri paylaşırken, salgın sürecinde paramediklerin yaşadığı zorlukları anlatan Prm. Özge İpekçelen ise bu zorlu pandemi sürecinde deneyimlerini paylaşarak COVID-19 salgınında sağlık çalışanlarının önemini vurguladı.

EN KÜÇÜK DETAYLAR YAŞAMA TUTUNMAK İÇİN ÖNEMLİ

Sempozyumun üçüncü oturumu ise Dr. Öğr. Üyesi Kurtuluş Açıkrsarı’nın başkanlığında gerçekleşti. Oturum, Kanada’dan katılan İleri Bakım Paramediği olan Gürkan Özel’in sunumu ile başladı. Özel, 2020 yılında güncellenen algoritmalardaki değişikliklerden bahsederken bir diğer konuşmacı Pediyatrik Yoğun Bakım Paramediği Jonathan Lee doğru bilinen yanlışlara değinerek özellikle pediatri hastaları müdahalede, yetişkin hastalara yaklaşımdan farklı olduğunu, en küçük detayların yaşama tutunma konusunda önemli olduğuna dikkat çekti.

Üçüncü oturum Prof. Dr. Nevzat Alkan’ın ‘’Paramediklerin adli vaka yönetimi’’ ve İlk ve Acil Yardım Programı 2. Sınıf öğrencisi Gamze Yılmaz’ın ‘’Paramedik Etik Kodları” sunumları ile sona erdi.

22 ARALIK PARAMEDİKLER GÜNÜ KUTLU OLSUN

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Gör. Ayşe Tanşu, sempozyumun kapanış konuşmasında ise şunları söyledi:

“Görev bilinci ve sorumluluğu ile hizmetlerinde insanların hayata tutunmasını sağlayan, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini en iyi şekilde yerine getiren, insan hayatının kutsallığının farkında olarak sabır, gayret, sevgi ile çalışan, kaliteli, kolay ve hızlı bir şekilde 24 saat acil sağlık hizmeti sunmanın gayreti ile gece gündüz görev başında olan tüm Paramediklerin ve Paramedik adayı öğrencilerin 22 Aralık Paramedikler Gününü kutlarım.”