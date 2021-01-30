Paralimpik milli yüzücülerin hedefi olimpiyatlarda madalya

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON, (DHA)- PARALİMPİK milli yüzücüler Sevilay Öztürk (17) ve Sümeyye Boyacı (17), Tokyo Paralimpik Oyunları’ndan madalyayla dönmeyi hedefliyor. Trabzon’da kampa giren milli yüzücülerden Öztürk, “Birinci olup, bayrağımızı dalgalandıracağız. İnsanlar kendilerini engelli görmemeli. Engelli olanlar kendilerini eve kapatıp hayata küsmemeli” dedi.

Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki başarılarıyla Türkiye’nin gururu olan Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Paralimpik Oyunları’nda başarılı olmak için yoğun bir çalışma dönemine girdi. Milli yüzücüler, Türkiye Bedensel Engelli Spor Federasyonu’nun faaliyeti kapsamında Trabzon’da 25 Ocak- 7 Şubat tarihleri arasında sürecek olan kamp dönemine girdi. Tesiste kamp çalışmalarını sürdüren ve oksijen kapasitelerini artıran milli yüzücüler, Tokyo Paralimpik Oyunları’nda madalya kazanarak Türkiye’ye bu organizasyonda ilk sevinci yaşatmak istiyor.

‘MADALYALAR İLE DÖNMEK İSTİYORUZ’

Avrupa Şampiyonası’nda gümüş madalyası bulunan Sevilay Öztürk, olimpiyatlara odaklandıklarını belirterek, “Yüzmeye 6 yaşında başladım. 2012 yılında en genç sporcu olarak yarışmaya katıldım. Olimpiyatlara katıldığımda çok heyecanlıydım. Çok güzel başarılarım oldu. 2019 yılında dünya şampiyonasında dünya 3’üncüsü oldum. Şimdi Tokyo olimpiyatlarına hazırlanıyorum. Pandemi dolayısı ile ertelenmezse orada da başarılara imza atmak istiyorum. Kamplarımız çok verimli geçiyor. Tokyo Paralimpik Oyunları’ndan madalyalar ile dönmek istiyoruz. Takım olarak birinci olup, bayrağımızı dalgalandıracağız. Buna inanıyorum” dedi.

‘HAYATTA YAŞAYACAK ÇOK ŞEY VAR’

Engelin fiziksel değil, düşünce ile oluştuğunu söyleyen Öztürk, “Yüzmeye ilk başladığım zaman buralara kadar geleceğimi bilmiyordum. Şimdi çok güzel bir hayatım ve güzel bir geleceğim var. Hedeflerim var. Engelli olmak hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ya kolun olmuyor ya da bacağın ya da ayağa kalkamıyorsun ama bu bir engel değil. İnsanlar kendilerini engelli görmemeli. Engel fiziksel olarak değil, engel beyinle olan bir şey. Engelli olanlar kendilerini eve kapatıp hayata küsmemeli. Birçok spor dalı ve hayatta yaşayacak çok şey var” diye konuştu.

‘SPORCULARIMIZ MADALYAYA EN BÜYÜK ADAY’

Paralimpik Yüzme Milli Takımı Başantrenörü Mehmet Ali Albas da Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı’nın geçmiş yıllarda önemli başarılar kazanıp Türkiye’yi temsil ettiğini söyledi. Albas, “Teknik ekibimiz, sporcularımız Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı sporcularımızla burada kampa girdik. Kampımız 25 Ocak ve 7 Şubat tarihleri arasında olacak. Burada Trabzon il müdürlüğümüzün misafirleriyiz. Kampımızda sporcularımızın performanslarını değerlendireceğiz. Hedefimiz paralimpik oyunlarında sporcularımızın ülkemize madalyalar kazandırması. Sporcularımız inançlı, sağlıklı ve azimli bir şekilde çalışıyor. İnşallah olimpiyat yolunda madalyalarımızla başarımızı süsleyeceğiz” ifadelerinde bulundu.

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