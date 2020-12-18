Paraları yaktı gitti…

Hazine ve Maliye eski Bakanı Damat Berat Albayrak’ı Instagram üzerindeki istifasından bu yana gören, duyan olmadı, her gün ekranlarda ya da gazete manşetlerinde “bakın burası çok önemli” nidası ile görmeye alıştığımız damat beyin sesi sedası aniden kesiliverdi.

Tam anlamı ile paraları yaktı, 130 milyar dolar rezervi sattı, gitti…

Malum gemileri yakmak kolay yapmak ise çok zor ve pahalıdır. Bir çocuk bile kibritle oynarken koca gemiyi cayır cayır yakabilir, ama bir gemi yapmak için yüzlerce insanın aylarca çalışması ve dahası deve yükü ile de para harcanması gerekir.

Benzer bir durum Merkez Bankası rezervleri içinde geçerlidir Merkez Bankasının rezervlerini çatır çatır yakmak kolay ve lakin yerine koymak çok ama çok zordur.

Öncelikle Türkiye cari fazla verip döviz kazanabilen bir ülke değil, ülke devamlı olarak döviz açığı veriyor ve bu açığı borçlanma ile kapatmaya çalışıyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, “2021 Yılında Para ve Kur Politikası” tanıtım toplantısında bir sunum yaptı. Sunumda Naci Ağbal, enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisinin döviz kuru olduğunu belirtirken, “TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacaktır.” şeklinde konuştu. Bu aslında en yetkili ağızdan geçmiş döneme yapılmış en sert ve net eleştiridir, geçmişte damat beyin uyguladığı politikanın ne kadar yanlış ve hasar verici olduğunun itirafıdır.

Peki olan oldu şimdi ortaya çıkan bu hasarı nasıl onaracağız?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının partili başkanı Naci Ağbal “TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacaktır.” diyor, diyor da ortada zaten yükselen kurları dizginlemek için satılabilecek rezerv kalmadığından hiç dem vurmuyor?

Naci Ağbal “Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar aşısından döviz rezervlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Rezerv biriktirmeye yönelik araçlar uygun bir şekilde kullanılacak.” diyor lakin bunun nasıl yapılabileceğine yönelik ortaya herhangi bir somut çözüm önerisi de koymuyor. Bu noktada bir niyet beyanı yeterli olmayacaktır.

Peki bir merkez bankasının döviz rezervi nasıl artar?

Bir merkez bankasının döviz rezervi kabaca iki yolla artar:

1- Merkez bankası kambiyo piyasasından döviz satın alır.

2- Merkez bankası dövizi emanet ya da borç alır, borçlanır.

Merkez bankası kambiyo piyasasından döviz satın alıp biriktiriyorsa, net ve kullanılabilir döviz rezervi artar. Dövizi borç olarak alıyorsa bu tamamen borcun şartları ve vadesi ile belirlenebilecek bir kullanılabilirlik ortaya çıkarır, neticede alacaklı taraf borcun vadesi geldiğinde dövizini geri isterse o dövizi bulup iade etmek borcu ödemek gerekir.

Peki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eksi bakiyeden kurtulmak için piyasaya 50 – 60 milyar dolar döviz satın almak için girerse döviz kurları nereye çıkar?

Var mı bu soruya yanıt verebilecek olan?

Merkez Bankası’nın eski başkanlarından, İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı konuşmada kurumda 35 yıl çalıştığını, döviz kıtlığını yaşandığını ancak hiç eksi rezerv görmediğini ve duymadığını söyleyerek , “Tebrik ediyorum. Bu iktidar bunu da başardı” demişti.

Damat bey, dövize olan talebin arkasında yatan gerekçelerin ne olduğunu saptamaya ve bunlara çözüm bulmaya gayret etmedi. Onun yerine bir algı operasyonuna girişti, döviz kurunu yapay olarak düşük tutmak için Merkez Bankası rezervlerini sattı. Bugün rezervlerin eksiye düşmesinin temel sebebi budur.

Döviz rezervlerini arttırabilmek için birkaç yol ve yöntem var bunlardan biri başta ithalat olmak üzere yurt içinde dövize olan talebi azaltacak politikalar geliştirilmesi. Ayrıca malum yurttaşlarımız dövizi, Türk Lirasına alternatif bir yatırım aracı olarak görmektedir, bu nedenle de tasarrufların büyük çoğunluğu döviz yahut da altın hesabında tutulmaktadır. Türk Lirasına karşı duyulan bu güvensizliği ortadan kaldırabilmek gerekir. İkinci yol ise Yurt dışından Türkiye’ye, döviz getirecek işler yapılması gerekiyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye’de doğrudan yatırım ya da finansal araçlara yatırım şeklinde getirdikleri döviz miktarını artıracak politikalar uygulanmalıdır. Aynı şekilde ihracatı ve turizm gelirlerini artıracak uygun ekonomi politikaları da belirlenmelidir.

Fakat bu iki yöntem de orta hatta uzun vadeli işlerdir, kısa vadede bir sonuç beklenemez bu durumda önümüzdeki dönem kısa vadede sert kur atakları olacağını öngörmek kaçınılmazdır…