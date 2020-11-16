Papağanlar konuşur…

Yazar
İsmail Parin
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Yandaş kanallar ve gazeteler damadın istifasını  veremedi.Bir tek satır bile bahsetmediler.Üstü kapalı yayın müdüründen talimat gelmedi.Yandaş gazetelerde çalışan gazeteciler özgür değiller.



Cumhurbaşkanlığı  sistemine göre milletvekili bir hiç.
Bakanlar kurulu da yok.
Cumhurbaşkanı istediğini atıyor.
En son merkez bankası başkanı öyle atanmadı mı?

Muhalefet dinlenmiyor.
Konuşursa teröristlik ve Fetö’culuk ile suçlanıyorlar.
Enflasyon çok fazla.
Doların ateşi çok fazla.

Parlamenter sisteme dönmek şart oldu.
Ekonomi çökmek üzere.
Afrika paraları bile Türk parasından kıymetli.
Anayasa Mahkemesi dinlenmiyor.
Bizim sistemimiz tek adamlık.
Padişahlık gibi bir şey.
Nerede kaldı Cumhuriyet.

Ülkemiz papağan  karakterli adamlarla dolmuş.
Bunlara öğretmişler.
Vatan haini.terörist gibi kısa cümleler.
Hep konuşuyorlar.
Türkiye’nin susan ülke olmasını istiyorlar.
Gazeteci susturuluyor.
Televizyon karartılıyor.
Halk konuşamıyor.
Konuşursa doğru savcılığa.
Papağan insanların konuşmasına izin var.

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