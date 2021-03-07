Papa Francis’ten Karakuş’ta birlik mesajı

Irak, (DHA)- Papa Francis, Irak ziyareti kapsamında gittiği Hristiyanların yoğun olarak yaşadığı Karakuş’ta Immaculate Conception Kilisesi düzenlediği ayinde konuştu. Papa Francis, konuşmasında farklılıkların birlikteliğine vurgu yaptı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak ziyaretinin üçüncü gününde Karakuş kentini ziyaret etti. Kentte bulunan Immaculate Conception Kilisesi’nde konuşan Papa Francis, “Buradaki varlığınız, güzelliğin tek renkli olmadığını, çeşitlilik ve farklılıkla öne çıktığını hatırlatıyor. Size baktığımda, Karakuş halkının kültürel ve dini çeşitliliğini görebiliyorum ve bu, tüm bu bölgenin geleceğe sunduğu güzelliği gösteriyor. Bu mirası kabul edin, bu sizin gücünüz. Yalnız değilsiniz” dedi.

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