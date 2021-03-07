Papa Francis, Erbil’de zeytin dallarıyla karşılandı

Mehmet Mucahit CEYLAN-Burak EMEK/ERBİL(Irak),(DHA)- KATOLİKLERİN ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak ziyareti programı kapsamında Erbil kentine geldi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, tarihi Irak ziyareti sürüyor. Papa Francis’i taşıyan uçak, Erbil Uluslararası Havalimanı’na indi. Papa, burada IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, bakanlar, dini cemaat temsilcileri ile çok sayıda yetkili tarafından karşılandı.

Erbil Uluslararası Havalimanı’nda düzenlenen törende yöresel kıyafet giyen çocuklar, seslendirdikleri ilahiler eşliğinde Papa’yı zeytin dalları, yeşil yapraklar ve çiçeklerle karşıladı.

Papa, havalimanında yapacağı görüşmelerin ardından helikopterle Musul’a hareket edecek. Papa, Musul’daki Hosh al-Baya’da (Kilise Meydanı) savaş kurbanları için ‘coşku’ duası yapacak. Karakuş ilçesine de ziyaret gerçekleştirecek olan Papa Francis, son olarak binlerce kişinin hazır bulunacağı Erbil’deki Franso Hariri Stadyumu’nda ayin yönetecek.

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