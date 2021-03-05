Papa Francis, Bağdat’ta

Irak, (DHA)- Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 4 günlük tarihi ziyareti için Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak’ın başkenti Bağdat’a ulaştı. Papa Francis, 4 gün sürecek ziyareti kapsamında resmi temaslarda bulunacak. Papa Francis için Iraklı yetkililer karşılama töreni düzenledi.

TARİHİ ZİYARET 4 GÜN SÜRECEK

Papa’nın 5-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ziyaretin programı belli oldu.Vatikan’ın paylaştığı programa göre Papa Francis, ilk olarak başkent Bağdat’ta temaslarda bulunacak. 6 Mart’ta Necef’te Irak’taki Şiilerin dini mercii Ayetullah Ali Es-Sistani ile görüşecek. Katoliklerin ruhani lideri, Ezidilerle de bir araya gelecek. 7 Mart’ta Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile görüşecek, Musul’u da ziyaret edip 8 Mart’ta Vatikan’a dönecek.

IRAK HALKINA ‘SELAMÜN ALEYKÜM’ DİYE SESLENMİŞTİ

Papa Francis, ziyareti öncesi Irak halkına videolu mesaj göndermişti. Mesajına “Selamün aleyküm” diyerek başlayan Papa Francis, “Birkaç gün sonra nihayet aranızda olacağım. Sizlerle buluşmayı, yüzlerinizi görmeyi, kadim ve seçkin bir medeniyet beşiği ülkenizi ziyaret etmeyi çok arzu ediyorum. Oraya bir hacı olarak geliyorum. Tövbekar bir hacı olarak geliyorum. Yıllar süren savaş ve terörizmin ardından, Tanrı’ya af ve uzlaşı için yalvarmak; Tanrı’dan kalplere teselli, yaralılara şifa dilemek için geliyorum. Barış isteyen bir hacı olarak, ‘Hepiniz kardeşsiniz’ diye yinelemek için yanınıza geliyorum. Müslümanları, Yahudileri ve Hristiyanları tek bir ailede birleştiren İbrahim babanın adına diğer dini geleneklerden kız ve erkek kardeşlerimizle de birlikte dua etmek, birlikte yürümek arzusuyla geliyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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