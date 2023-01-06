‘Panter’ lakaplı HAYDOS Başkanı Dağdelen tutuklandı

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Cavit AKGÜN/ MUĞLA, (DHA)- MUĞLA’da, 2 suçtan kesinleşmiş 9 yıl hapis cezası bulunan, ‘Panter’ lakaplı Hayvan Dostları Derneği (HAYDOS) Başkanı Türkan Dağdelen (58) tutuklandı.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, ‘kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ‘Panter’ lakaplı, Muğla HAYDOS Başkanı Türkan Dağdelen’i emniyete çağırdı. Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dağdelen, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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