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3 Haziran 2019
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Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı: “Istrancalı Abdülharis Paşa”
Kültür-Sanat Haberleri

Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı: “Istrancalı Abdülharis Paşa”

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Ana akım edebiyatla yolları gitgide daha fazla kesişen ve kendisine gittikçe daha sağlam bir yer edinen bilimkurgu, fantastik, korku ve polisiye gibi türler hâlâ büyük bir çoğunluk tarafından yalnızca çeviri edebiyat eserleriyle takip ediliyor.

Bu türlerin Türkiye’de okurla tanışmasında önemli bir görev üstlenen İthaki Yayınları, “Pangea Kitaplığı”yla yeni bir hamlede bulunarak yerli spekülatif kurguyu okura sunmak için yola çıkıyor. Pangea Kitaplığı’yla Türkçe edebiyatın alternatif türlerinin bir araya getirmesi hedefleniyor.

Yerli bilimkurguyu, fantastiği, korkuyu, polisiyeyi ve alt türlerini, bu alanlara yön veren yazarlar ve yeni kalemler aracılığıyla okurla buluşturacak olan Pangea Kitaplığı’nın ilk kitabı; “Istrancalı Abdülharis Paşa”… İlk romanı “Yedikuleli Mansur”la hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan Kırım kökenli korku yazarı Mehmet Berk Yaltırık’tan 17. yüzyılda başlayıp, günümüze dek ulaşan tarihi kurguyla korkuyu harmanlayan yeni bir kitap: “Istrancalı Abdülharis Paşa”…

YERLI BILIMKURGUYU, FANTASTIGI, KORKUYU, POLISIYEYI VE ALT TURLERINI, BU ALANLARA YON VEREN YAZARLAR VE YENI KALEMLER ARACILIGIYLA OKURLA BULUSTURACAK OLAN PANGEA KITAPLIGI’NIN ILK KITABI; “ISTRANCALI ABDULHARIS PASA

Kitabın konusuna gelince; Bir ailenin ve bir ismin peşine düşen genç bir araştırmacı, kendini bir anda asilerin, eşkıyaların, haramilerin, haydukların, ayanların ve komitacıların arasında, zaferlerin ve bozgunların hengâmesinde, soygun masallarının ve kocakarı hikâyelerinin ortasında buluverir. Tarihle başlayan yolculuğu, ruhunun ve Istrancaların kuytularına sapmışken korkulu Balkan rivayetleriyle giriştiği amansız boğuşma nasıl nihayete erecektir?

Hırsının kölesi derebeylerinin, geceleri dolaşıp kapıyı pencereyi tırmalayan şeylerin, insan suretli canavarların, efsaneyle hakikatin birbirine karışıp tarihin sisler ardında gömüldüğü bu roman, kâh kanlı baskınlara tutularak kâh geleneklerin kamçısı altında Balkan tarihine ve insan ruhunun derinliklerine uzanan karanlık bir araştırmanın serüveni. “Istrancalı Abdülharis Paşa”, zamanın yavaş aktığı bir coğrafyada ürpertili bir arayışın romanı.

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