Pandemiyi Marmaris’te geçiren yerleşik yabancılar: Türkiye’de güvendeyiz

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- PANDEMİ dönemini Marmaris’te geçiren

yabancılar, Türkiye’de kendilerini güvende hissettiklerini söyledi.

Muğla’nın Bodrum, Marmaris, Fethiye, Datça, Göcek, Güllük, Köyceğiz, Ortaca ve Dalaman gibi denize kıyısı olan ilçelerinde 24 bin 500 yabancı uyruklu yaşıyor. Marmaris’te mülk sahibi olan yabancıların başında 15 bin kişi ile İngilizler geliyor. İngilizleri toplam 6 bin kişiyle Rus ve Ukraynalılar izliyor. Alman, Hollanda ile İsveç uyruklular ise daha çok Orhaniye, Selimiye, Bozburun ve Söğüt mahallelerini tercih ediyor. Genellikle güney sahillerinde yaşayan yerleşik yabancı uyruklular, pandemi sürecinde Türkiye’de oldukları için kendilerini güvende hissettiklerini söylediler. Türkiye’nin temizlik kuralları ve beslenme alışkanlıklarının pandemi ile mücadelede hayatlarını kolaylaştırdığını belirtiler.

‘TÜRKİYE’DE PANDEMİDEN DAHA AZ KORKUYORUZ’

Türk iş insanı ile evli Rus uyruklu Marina Klimova Tunç, “Sekiz yıldır Marmaris’te yaşıyorum. Türkiye ve Marmaris çok güzel. Pandemi döneminde Marmaris’te kaldım. Annemi ve kardeşimi Rusya’dan getirdim ve hep birlikte zorlu dönemi huzur içinde yaşadık. Marmaris’te pandemi tedbirleri çok iyi olduğu için kendimi huzur ve güvende hissettim. Ülkeme dönmeyi düşünmedim. Türk hükümetinin salgınla ilgili aldığı tedbirleri görüyoruz, duyuyoruz. Başarılı şekilde devam ediyor, bizler de mutluyuz” dedi.

İngiliz Charlotte Willson Korkmaz da “İki yıldır Marmaris’te oturuyorum. Bir Türk ile evliyim. Salgın çıktığında ülkemde tedbirleri yetersiz buldum ve İngiltere’ye dönmek istemedim. Marmaris virüs salgınında çok tedbirli davrandı. Türkiye, Avrupa ülkelerine göre salgına karşı iyi tedbirler alarak işi sıkı tuttu. Pandemi için alınan kontrolleri gördükçe kendimi huzurlu ve güvende hissettim” dedi.

‘PANDEMİ TEDBİRLERİNDE BİRÇOK ÜLKEDEN DAHA İYİYİZ’

Yabancı Uyrukluların Haklarını Koruma Derneği Marmaris Temsilcisi Mehmet Salih Tunç da, salgın sürecinde dünyanın pek çok ülkesine göre Türkiye’de daha ciddi tedbirler alındığını söyledi. Tunç, “Kış aylarında yurt dışına çıkıyorum. İsveç’te bir işletmem var, Avrupa’nın birçok ülkesinde ticaret yapıyorum. Salgın ile ilgili Türkiye’yi Avrupa ülkeleri ile kıyasladığımızda bizler çok daha iyiyiz. Hükümetimizin aldığı tedbirler oldukça iyi. Rus uyruklu eşim başta olmak üzere yerleşik yaşayan yabancılar pandemi sürecinde asla ülkelerine dönmek istemediler. Marmaris’te şu an yaşayan, pek çok yabancı uyruklu bu süreçte ‘huzur ve güvende olduklarını’ söylüyorlar. Sosyal mesafeye dikkat ederek ve maska takarak salgından kısa sürede kurtulacağımızı, güzel bir turizm sezonu geçireceğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

İngiliz eşi ile hem İngiltere’de hem de Marmaris’de yaşayan iş insanı Sedat Korkmaz, Türkiye’nin pek çok Avrupa ülkesine göre pandemi sürecinde daha sıkı tedbirler aldığının altını çizdi. Korkmaz, “Pek çok ülke pasif davrandı. Maske takma, sosyal mesafe, hijyen ile sağlıklı beslenme gibi konularda ülkemiz çok iyi. Avrupa’nın birçok ülkesini dolaştım ve gözlemledim. Ülkemizde tedbirleri gördükçe ailemle beraber Marmaris’te kalmaya karar verdim” dedi.

Uzunyalı Mevkisi’nde 3 yıldızlı bir otelde Alman eşi ile tatil yapan gurbetçi ise “Avrupa ülkelerine göre salgında Türkiye çok iyi tedbirler aldı. Avrupa ve Amerika ile kıyaslama yaparsak ülkemiz çok iyi. Gördüğünüz gibi huzurlu ve mutlu bir tatil geçiriyorum” dedi.

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