Altındağ Belediyesi koronavirüsle mücadele sürecinde hastanelere ve sağlık çalışanlarına büyük destek verdi. Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın talimatlarıyla, hastanelerle ve sağlık çalışanlarıyla hep irtibat halinde olan Altındağ Belediyesi, bu süreçte dayanışmanın en güzel örneklerini sergiledi.

Koronavirüsle mücadelede önemli bir konumda bulunan 4 pandemi hastanesinin Altındağ’da bulunduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Hastanelerimizin ve sağlık çalışanlarımızın işi zor, yükleri ağır… Covid-19 ile mücadele sürecinde kendilerinin emeklerini asla unutamaz, göz ardı edemeyiz. Bu bilinçle, yaşadığımız zor günlerde hastanelerimizle ve sağlık çalışanlarımızla hep irtibat içerisinde olduk. Kendileriyle büyük ve güçlü bir dayanışmaya imza attığımızı düşünüyorum” dedi.

“PANDEMİYLE MÜCADELEDE YALNIZ BIRAKMADIK”

Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi gibi pandemiyle mücadelenin kalesi olan hastanelerin Altındağ’da bulunduğuna dikkat çeken Başkan Balcı, hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik çalışmaları şu sözlerle anlattı:

“Koronavirüs salgını sonrası bölgemizdeki hastanelerle el ele verdik. Bu salgınla mücadelede onları yalnız bırakmadık. Elimizden ne geliyorsa, hep daha fazlasını yapmaya çalıştık. Hastanelerimizin başhekimleriyle ve diğer yöneticileriyle sürekli irtibat halindeyiz. Salgınla mücadele ön safta savaşan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Bu bilinçle, kendileriyle hep yapıcı ve olumlu işbirliği içerisinde olduk. Altındağ Belediyesi olarak hastanelerimizle büyük ve güçlü bir dayanışma örneği sergiledik.

RENKLİ LALELER MORAL OLDU

Hastanelerin düzenli dezenfeksiyonunun yanı sıra sağlık çalışanlarının moral ve motivasyonu için de örnek çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Balcı “Altındağ’daki tüm hastaneleri düzenli olarak dezenfekte ettik. Ancak bunlarla da yetinmedik. Hacettepe Üniversitesi Hastanesi, İbni Sina Hastanesi ve Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçelerine, sağlık çalışanlarımıza moral vermek için rengârenk laleler diktik. Laleler her görenin içini açtı. Bu konuda çok sayıda teşekkür mesajı aldık. Onların mutlu olduğunu görünce biz de mutlu olduk.” dedi.

KONUKEVİNİN KAPILARI SAĞLIKÇILARA AÇILDI

Belediyeye ait Anafartalar Konukevi’ni sağlık çalışanlarının kullanımına açtıklarını da hatırlatan Başkan Balcı, “Hastanelerde görev yapan, evlerine gidemeyen sağlık çalışanlarını konukevimizde ağırlıyoruz. Onlara yemek ikramında da bulunuyoruz., en iyi şartlarda ağırlamaya çalışıyoruz. Hastanelere ve sağlık çalışanlarına öncelik verdik. Öte yandan Altındağ sınırlarındaki tüm sağlık merkezlerini ve eczaneleri düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Kısacası sağlık çalışanlarımıza moral verecek lale ekiminden konaklamalarına kadar pek çok alanda elimizi taşın altına koyduk. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız.” ifadelerini kullandı.

PARK VE DİNLENME ALANI

Hastane yönetiminden gelen talep üzerine Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsüne çocuk oyun parkı yaptıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Ayrıca sağlık çalışanlarının güzelce vakit geçirebilmesi için dinlenme alanları da oluşturuyoruz. Hastanenin kaldırımlarını da baştan aşağı yeniliyoruz. Belediye olarak bugüne kadar verdiğimiz desteği her zaman sürdürmeye devam edeceğiz.” dedi.