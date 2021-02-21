Pandeminin etkilerini fotoğrafladılar, online sergiyle ziyarete açtılar

Eda Ebru NANECİ / İZMİR, (DHA)-KORONAVİRÜS sürecinde yaşanan psikolojik ve sosyal etkilerin yansımalarının yer aldığı fotoğraflar, online sergiyle fotoğrafseverlerle buluştu.

Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi’nin online süren fotoğraf kursunun katılımcıları, koronavirüsün psikolojik, sosyal ve ekonomik etkilerini fotoğrafladı. 14 yaşından 60 yaşına kadar her yaştan katılımcının pandemi sürecindeki deneyimlerini yansıtan fotoğraflar online sergilenmeye başlandı. Koronavirüsten korunmak amacıyla farklı biçimlerde de olsa sınırlanan hayatları konu alan fotoğraflar büyük ilgi gördü. Sergiyi görmek isteyenler ‘https://bornova.bel.tr/pandeminin-hayatimiza-kattiklari/’ adresini ziyaret edebilecek.

‘TEKNİKTEN ÇOK DUYGULAR ÖNE ÇIKIYOR’

Fotoğraf eğitmenliği yapan, foto muhabiri ve belgesel fotoğrafçısı Mert Çakır (38), sergiye 12 öğrencinin yaklaşık 42 fotoğrafla katıldığını belirtti. Çakır, “Şu ana kadar yaklaşık 4 bin kişi online olarak sergiyi izledi. İzleyenlerin sayısı her geçen gün artıyor” dedi. Pandemi nedeniyle kursların online sürdüğünü belirten Çakır, “Beş yıldır süren kurslar, pandemi nedeniyle sekteye uğradı. Biz de bir alternatif yol bulmak istedik. Kurslarımıza online olarak devam ettik. Bu süreçte, herkesten kendi yaşantısını fotoğraflamasını istedim. Aramızda 14 yaşından, 60 yaşına kadar öğrencimiz var. Evde kalan evdeki hayatını, dışarıya çıkan dışarıda yaşadıklarını, çalışanlar ise iş hayatını fotoğrafladı. Amatör bir çalışma olması çok önemli. Katılımcılar, kendi dünyasını çok daha samimi bir şekilde yansıtabiliyorlar. Teknikten çok duygular öne çıkıyor. Fotoğrafları, Mayıs ayından sonra online dışında da sergilemeyi planlıyoruz” diye konuştu.

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