Pandemiden etkilenen müzisyenlere online konser desteği

Melike YAZGILI / İSTANBUL, (DHA) Koranavirüs pandemisi nedeniyle gelir elde edemeyen müzisyenlere destek için “Her Ev Bir Sahne” etkinliği ile 10 gün boyunca aralıksız devam eden online konserler düzenlendi. Türkiye genelinden 240 müzisyenin katıldığı etkinlik kapsamında İskender Paydaş ve Orkestrası ile konuk sanatçılar Çelik, Buray, İrem Derici ve Umut Kuzey de konser verdi.

Pandemi nedeniyle gelir elde edemeyen müzisyenler için ‘Her Ev Bir Sahne’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 240 müzisyen 10 gün boyunca 24 saat kesintisiz olarak konser verdi. Müzikseverler, tanesi 10 lira olan biletlerden alarak projeye destek oldu. 31 bin 353 bilet satışın gerçekleştiği organizasyondan elde edilen gelirin tamamı projede yer alan 240 müzisyene eşit olarak paylaştırıldı. 18-28 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik, İskender Paydaş ve Orkestrası ile konuk sanatçılar Çelik, Buray, İrem Derici ve Umut Kuzey’in verdiği konserlerle final yaptı.

UMUT KUZEY: ÇOK ÖNEMLİ BİR DAYANIŞMA ÖRNEĞİ GÖSTERİLDİ

Umut Kuzey, ‘Her Ev Bir Sahne’ etkinliğinde yer alan müzisyenlere ve destek olan herkese teşekkür ederek, “Bu bir bağış ya da yardım projesi değildi. Bu bir müzisyen dayanışmasıydı. Müzisyenler, müzikseverler ve müzik sektöründe yer alan herkes çok önemli bir dayanışma örneği gösterdi. Bu dayanışmanın müzik sektörünün geleceğine dair bir umut olduğuna inanıyorum” dedi.

FATMA TURGUT: DESTEK OLAN HERKESE GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM

Yayına bağlanan şarkıcı Fatma Turgut da, “Böyle zor bir dönemde çok önemli bir proje hayata geçirildi. Bu etkinliği gerçekleştiren Umut Kuzey ve ekibine, bilet alarak müzisyenlere destek olan herkese gönülden teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

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