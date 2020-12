Pandemide yılbaşı hindisine talep arttı

Burak TEKİN- Harun ÖZALP/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokak kısıtlaması nedeniyle vatandaşların yılbaşını evde geçirecek olması, yılbaşı hindilerine talebi artırdı. Hindi yetiştiricisi Esma Sevim (47), “Geçen sene 100 tane sattık. Bu sene 150 tane var ve büyük bölümü satıldı, yılbaşına kadar hepsi biter” dedi.

Yılbaşına sayılı günler kala birçok vatandaş, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yeni yıla evlerinde girecek. Vatandaşların yılbaşını evlerinde geçirecek olması ise sofralarının vazgeçilmezi olan hindiye talebi artırdı. Birçok vatandaş, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindi için günler öncesinden sipariş verdi. Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde 6 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Esma Sevim, geçen yıl 100 olan hindi sayısını, talebin artması nedeniyle yüzde 50 artırarak 150’ye çıkardığını söyledi. Sevim, koronavirüs nedeniyle yılbaşı hindilerine olan talebin arttığını belirterek, “Bunu (hindi) küçükken güdüyoruz. Ekin kırması, arpa kırması, böcek gibi ürünlerle besleniyor. Çimenlerde yayılıyor. Yılbaşında yarısını satıyoruz, yarısını da yılbaşından sonra satıyoruz. Benim burada oturmuş müşterilerim var. Onlara veriyoruz. Bilenler zaten gelip her sene alıyorlar. Sipariş veriyorlar, o şekilde satıyoruz hindileri. Geçen sene 100 tane sattık. Bu sene 150 tane büyütüp satıyoruz. İnşallah biter. Kilosu 45 lira, organik olduğu için bilen tereddüt etmiyor” dedi.

‘SATIŞLAR İYİCE HIZLANDI’

Vatandaşların doğal olan hindilere yöneldiğini söyleyen Esma Sevim, “Yılbaşı yaklaştığı için satışlar bu ara arttı. Yılbaşından sonra da satmaya devam ediyoruz. Ama şu ara satışlar iyice hızlandı. Doğal olan her şey arttı. Tavuk, hindi, yumurta, gibi köyde olan her şey arttı” ifadesini kullandı.

