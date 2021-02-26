Pandemide yalnızlaşan 65 yaş ve üstü vatandaşlara terapi hizmeti

Yaprak KOÇER- Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da, koronavirüs nedeniyle sosyal hayatları olumsuz etkilenen ve süreci ağırlıklı olarak evlerinde geçiren 65 yaş üstü vatandaşların yaşadıkları psikolojik sorunlar için terapi desteği veriliyor. Kentte belediye bünyesinde pandemi döneminde 600 kişiye terapi hizmeti verilirken, bu sayı 2021 yılı ocak ayında 329 oldu.

Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal hayatları olumsuz etkilenen ve süreci ağırlıklı evlerinde geçiren 65 yaş ve üstü vatandaşlar yalnızlaşıyor. Komşuları, çocukları ve torunlarıyla bir araya gelemeyen vatandaşların psikolojik durumları da bu nedenle olumsuz etkileniyor. Koronavirüse yakalanma korkusu, ölüm korkusu, yalnızlık kaygısı, stres, uykusuzluk ve unutkanlık gibi sorunlar yaşayan bu vatandaşların yaşadıkları psikolojik sorun için Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından terapi desteği veriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli Aile Danışmanı ve Uzman Sosyolog Fatma Begüm Özel, kendilerine müracaatta bulunan vatandaşlarla belirli periyotlarda telefon görüşmeleri yapıyor. Bu görüşmelerde 65 yaş üstü vatandaşların korkularından nasıl kurtulacakları ve yalnızlıklarını nasıl gidereceklerine ilişkin tavsiyeler de bulunuluyor. 2020 yılında 600 kişiye terapi hizmeti verilirken, bu sayı 2021 yılı ocak ayından bugüne kadar 329 oldu.

‘KORKULARI VE KAYGILARI ARTTI’

Uzman Sosyolog Fatma Begüm Özel, “Son bir yıl içerisinde yaşadığımız pandemi nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlarımızla telefonla görüşerek onlara pisko- sosyal destek veriyoruz. Özelikle günlük hayatın getirdiği stres, onların muhtaçlık duygusu, virüse kapılma korkuları kaygıları oldukça arttı. Yaşlıların psikolojik sorunlarının başında yalnızlık geliyor, bu önemli bir kaygı. Yalnız olan yaşlılarımız daha da yalnızlaştı, evlere kapandılar. Akrabaları ile çocukları, torunları, komşuları ile bu iletişimi sağlayamıyorlar, sağlasalar bile oldukça sınırlı. Bizlerin desteğine çok ihtiyaçları var. Her birey için değerli olma duygusu çok önemli. Onları arıyor olmamız bile onların günlerinin güzel geçmesine vesile oluyor” dedi.

‘ACABA VİRÜSE YAKALANIR MIYIM KORKUSU’

Özel, 65 yaş üstü olan ve koronavirüse yakalanıp, iyileşen kişilerle de görüşmeler yaptıklarını dile getirerek “Biri geliyor yaşlı vatandaşımıza virüsü bulaştırıyor ve gerçekten süreci ağır atlatıyor. Bu ölüm korkusunu tekrar yaşadıkları için tekrar acaba virüse yakalanır mıyım, yakalanırsam atlatır mıyım korkuları oluyor. Yaşlılarımızın hayat standartlarına göre haftalık programlar yapıyoruz. Egzersizler, el işleri yapıyorlar. Biraz daha onların kendini pozitif hissetmelerini sağlamaya çalışıyoruz, amacımız bu” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI