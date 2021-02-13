Pandemide mücevher tutkunlarına online sunum kutusu

Burçak BOZKUŞ – Feridun AÇIKGÖZ / İSTANBUL (DHA) – Koronavirüs döneminde etkilenen sektörlerden biri olan mücevher sektörü pandemi nedeniyle yapılamayan fuarlarını, hazırladıkları özel bir sistemle sanal ortama taşıyor. ‘J-BOX’ adını verdikleri canlı mücevher sunum kutusu ile alıcılar, ürünleri sanki yanındaymış gibi tüm detayları ile görerek inceleyebilecek. Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, “Aylar süren çalışmalarımız sonucunda dünyada bir ilk olan bu kutu sayesinde firmalar müşterilerine canlı olarak ürünleri servis edebilecek” dedi.

Mücevher İhracatçıları Birliği, küresel ölçekte dünya ticaret faaliyetlerini sekteye uğratan Koronavirüs salgını doğrultusunda T.C. Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile Türkiye’nin ilk sanal mücevher etkinliğini gerçekleştirecek. Aylardır dünyanın en iyi sanal canlı satış organizasyonunu düzenleyebilmek amacıyla yoğun bir şekilde çalışan Mücevher İhracatçıları Birliği ise, J-BOX adını verdikleri canlı mücevher sunum kutusu ile mücevherleri alıcılara sunacak. Hazırlanan özel bir sistem sayesinde, alıcılar istedikleri mücevherleri, takıları tüm yönleriyle yüzde 100 netlikte inceleyip seçim yapabilecek. Ayrıca merkez tarafından gönderilen linkle cep telefonları ile de ürünler incelenebilecek. Sanal mücevher etkinliğinin ilki, 16 – 18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“ALICILAR SANKİ YANINDAYMIŞ GİBİ TÜM DETAYLARI İLE GÖREREK İNCELEYEBİLECEK”

Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Mustafa Kamar, koronavirüs salgınının 2020 yılı başından bu yana uluslararası ticarete yeni bir boyut kazandırdığını, belirterek, “İhracat faaliyetlerimizi online platformlara taşıyıp uluslararası çapta tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmek için uzun bir süre yoğun bir şekilde çalıştık. Bu kapsamda aylar süren çalışmalarımız sonucunda dünyada benzeri olmayan en iyi sanal canlı satış organizasyonu JOIN: Jewellery Online International Network’ü duyurmaktan gurur duyuyoruz. JOIN’in emsallerinden farkı, firmaların ürünlerini yüzde 100 netlikle, yüksek çözünürlük (HD) kalitesinde müşterilerine canlı olarak servis edebileceği, birliğimizin yerli üretimi olan J-BOX adını verdiğimiz canlı mücevher sunum kutusudur. J-BOX ile satın almacılar JOIN üzerinden katılımcılarımızın ürünlerini sanki yanındaymış gibi tüm detayları ile görerek inceleyebilirler. Böylelikle üyelerimizin sipariş alması için eşsiz bir fırsat ortaya çıkıyor. JOIN, üyelerimizin seyahat masraflarınızı azaltarak ihracatını arttırmaları, gerçeğe en yakın biçimde J – BOX aracılığıyla ürün servisi yapılabilmeleri ve sipariş almaları büyük bir fırsat sunuyor” diye konuştu.

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