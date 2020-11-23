Pandemide iç mekanlara ilgi arttı, yeni koleksiyonlar dikkat çekiyor

İSTANBUL, (DHA)- Pandemiyle birlikte iç mekanlara daha fazla önem verilirken tasarım ürünlerinin işlevselliği kadar ruha hitap eden özgün parçalar olmaları da önemseniyor. Yeni yıl yaklaşırken, Fy-shan Glass Studio iç mekanları zenginleştirecek yeni koleksiyonunu beğeniye sundu.

2020’in sonlarına yaklaşırken gelen aşı haberleri, tüm dünyayı 2021’de pandeminin biteceğine dair umutlandırdı. Yeni yılda pandeminin etkisini kaybetmesi beklense de bazı alışkanlıkların yıllarca devam edeceğini ve bunların tasarım ürünler üzerinde de büyük bir etki yaratacağını ifade eden Fy-shan Glass Studio’nun kurucusu Felekşan Onar, “Dünyanın büyük bir bölümü koronavirüs salgını nedeniyle evlerine çekildi. Bu dönemde evde daha fazla vakit geçirmeye başlayan insanlar, yeni yaşam alanlarında eksikliğini hissettiği şeylere dair dokunuşlar yapıyor. Özgün tasarım ürünlerinden tüketicilerin en büyük beklentileri ise bir hikayeye sahip olması, mekana uyum sağlaması ve işlevsel olmasının yanında ruha dokunabilecek güzellikte olması” dedi.

“YENİ KOLEKSİYONDA DOĞA TEMASI ÖN PLANDA”

Pandemi etkisiyle yeniden şekillenen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda yeni yıla özel hazırlanan koleksiyonuyla ilgili detayları aktaran Felekşan Onar, “Beğenilen dört dörtlük objesinin mini versiyonu bu sezonun yenilerinden. Mini, hem kibritlik hem de şamdan olarak kullanılabilecek bu tasarım, adeta bir mücevher gibi bulunduğu ortamda kendini gösteriyor. Amber, çam yeşili, derin lacivert, mor, yağ ve taş renkleri ile de hem bir arada hem de başka objeler ile rahat kombinlenebiliyor. Sezonun bir başka yeniliği ise yazı ölümsüzleştirmeye adanan Lillies of Pera. Su birikintisinde hayat bulan nilüferleri orta masalarımıza taşıyan bu tasarım, amber, çimen yeşili, lila ve buz renklerinde koleksiyondaki yerini aldı. Kış sofralarının olmazsa olmazı ise her zamanki gibi Upcycled bardaklar. Soho House Istanbul’daki atık içki şişelerinin, mekanın açıldığı ilk günden bu yana toplanıp özenle bardak haline getirilmesi ile hem doğaya hem de emeğe saygıyı hatırlatan bu tasarımları tealight olarak da kullanmak mümkün” ifadelerini kullandı.