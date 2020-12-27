Pandemide hobi bahçelere ilgi, tarım araçlarına talebi artırdı

Miraç ŞENTÜRK- Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da vatandaşlar pandemi stresini, evlerinin yakınlarında oluşturdukları hobi bahçelerinde toprakla uğraşıp, üretim yaparak atıyor. Toprakla uğraşanların sayısı artınca tohum, fide ve bitki yemlerinin yanı sıra tarım araç-gereçlerinde de talep artışı yaşanıyor. Tedarikçiler ise ikiye katlanan talepleri karşılamaya çalışıyor.

Samsun’da koronavirüs salgınıyla birlikte evden çıkmak istemeyenler farklı hobilere yöneliyor. Kentte bahçesi olan vatandaşlar, pandemi stresini, evlerinin yakınlarında oluşturdukları hobi bahçelerinde toprakla uğraşıp, üretim yaparak atıyor. Şehir hayatından bunalan, kalabalık şehir merkezlerinde yaşayıp virüs bulaşmasından çekinen vatandaşlar, özellikle kısıtlama günlerinde köy evlerini tercih ediyor. Hobi bahçelerinde üretimin yanı sıra vatandaşlar, kümes hayvanları da besleyerek organik tüketime önem veriyor. Tarım ve kümes hayvanı yetiştiren vatandaşların sayısı artınca, tarım araç-gereçleri, tohum ve yem satışlarında artış yaşanıyor. Tarım tedarikçileri ikiye katlanıp, artışın sürdüğü talepleri karşılarken, günde ortalama 4 ton yem bitkisi satışı yapıyor. Kent merkezinde imkan bulup toprakla uğraşanlar ile köylere çıkanlar bu sayede ise boş arazilerini değerlendiriyor. Vatandaşlar, en çok fide ve çapa aletine rağbet gösteriyor.

‘TOPRAKLA UĞRAŞARAK STRES ATTILAR’

Vatandaşların, bu dönemde toprağa yöneldiğini ifade eden tarım malzemeleri satıcısı Fatih Özaydın, “Pandemi süreci ve hafta sonu yasaklarının olmasıyla beraber vatandaşlar vakitlerini köylerinde geçirmek istediler. İnsanlar boş durmamak için ‘ekim yapalım’ diyerek, boş duran arazilerini değerlendirmeye başladı, tavuk ve civciv alanların da sayısı arttı. Birçok kişi, evlerinin bahçelerinde semizotu, roka, turp gibi sebzeler ekerek, topraklarıyla uğraştı. Pandemiyle birlikte gelen stresi bu şekilde atmaya çalışıyorlar” dedi.

‘SATIŞLAR YÜZDE 40 ARTTI’

Artan taleple birlikte fiyatlarda da artış olduğunu belirten Özaydın, “Sadece tarım alanında değil birçok sektörde fiyat artışı söz konusu. Bizim sektöre baktığımızda tarım makineleri ve gübre fiyatlarında bir artış oldu. Yurt dışından getirttiğimiz ürünlerin alımında artış olunca, bu durum satış piyasasına da yansıdı. İnsanların tarıma yönelmesi ile satışlarımız yüzde 30-40 arttı. En çok çapa makineleri tercih ediliyor. Vatandaşlar bu işi, hobi olarak yaptıkları için daha çok küçük makineler satın alıyor. Evlerinin önünde bulunan küçük alanlara fide diken vatandaşların sayısında da artış oldu. Bu artışla beraber elma, armut ve Trabzon hurması gibi meyve fidelerine de rağbet arttı. Hayvancılıkla ilgilenen vatandaşların sayısında da bir artış var. Birçok kişi, tavuk, büyükbaş ve küçükbaş hayvan da beslemeye başladı. Buğday, civciv yemi ve mısır gibi yem türlerinin satışında artış oldu. Yüzde 30 oranında yüklesen bir yem satışımız var. Ortalama günde 4 ton arasında yem satıyoruz” diye konuştu.

‘GÜNDE 4 SAAT VAKİT HARCIYORUM’

Evinin yanında bulunan 200 metrekarelik alana sebze ve meyve eken Ufuk Akıncı ise, “Marul, maydanoz ve diğer sebzelerin ekimini organik olarak yapıyorum. Tavuk ve koyunlarım da var, onlara bakıyorum. Koyunlarımdan aldığım gübreleri, organik olarak yetiştirdiğim ürünlerde kullanıyorum. Pandemi sürecinden dolayı hayvanlarımın sayısını da artırdım. Hobi olarak ekim yapıyorum ayrıca da hayvanlarıma bakıyorum. Günlerimi bu şekilde geçiriyorum. Hayvanlarımla günde 4 saat vakit geçiriyorum. Fazla bir alanım yok ama vaktimi bu şekilde değerlendiriyorum. Karayollarından emekli sürücüyüm. Cuma günleri hariç çarşıya pek gitmiyorum. Çarşıya gittiğim zamanlarda da sosyal mesafeme çok dikkat ediyorum. Evimin ihtiyaçlarını karşılayıp hemen geri dönüyorum. Zaten hobi olarak vaktimin çoğunu bahçemde harcıyorum. Hayvanlarıma baktığım için şehir merkezinde fazla vakit geçirmiyorum” ifadelerinde bulundu.

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