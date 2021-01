Pandemide hayvan sahibi olan acemilere ‘çiğ gıda’ uyarısı

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- PANDEMİ döneminde ilk kez kedi, köpek gibi hayvanları sahiplenenlere ‘çiğ gıda’ uyarısı geldi. Veterinerlik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkal Gazyağcı, çiğ et ya da sakatat ile beslemenin özellikle köpeklerin vücudunda parazit meydana getirdiğini, bunun da insan vücudunda kist oluşmasına neden olduğunu belirtti.

Kırıkkale Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Serkal Gazyağcı, Covid-19 pandemisi döneminde insanların sosyal ilişkilerinde teması azaltmak adına evlerinde kaldıklarını ve bu süreçte de en çok kedi ve köpek beslemeyi tercih ettiklerine dikkat çekti. Prof. Dr. Gözyağcı, “Fakat özellikle bu konuda acemi olan yeni kedi ve köpek sahibi kişilerin hayvanlarını yanlış beslemeye doğru yönelmiş olduklarını gördük. Bu kişilerin özellikle internette çok yaygın olarak bildirilen; çiğ et ile beslemenin hayvan sağlığı için iyi olacağına dair bazı beyanlara denk geldiğini düşünüyoruz. Fakat bunun bilimsel olarak hiçbir gerçekliliğinin olmadığı ve özellikle köpekler olmak üzere kedilerin de ya özel pişmiş gıdalarla veya kendisine özgü hayvan mamaları ile beslenmesi gerektiğini söylemek gerekiyor” diye konuştu.

‘ÇİĞ ET, HAYVANDA PARAZİT, İNSANDA KİST NEDENİ’

Prof. Dr. Gazyağcı, çiğ et ya da sakatatlara bağlı olarak özellikle köpeklerin vücudunda parazit meydana gelebileceğini kaydederek, şöyle dedi:

“Parazit, yumurtasını özellikle çevreye yayar ve bu çevreye yayış esnasında özellikle çiğ sebzelerden bu yumurtaların alınmasıyla insan vücudunda kistler görülür. Bu, ardından her türlü organa yayılabilir. Ve bulunduğu organlarda da fonksiyonel kayıplara sebebiyet verir. Bunun yanı sıra aynı şekilde insanlarda olduğu gibi kistler büyükbaş veya küçükbaş dediğimiz koyun, keçilerde de yine insanlarda olduğu gibi görülmekte. Bunlarda da bulunduğu bölgeye göre kayıplara sebebiyet verebiliyor. Hayvan sahipleri bize çiğ beslemenin hayvanların sağlığı açısından nasıl bir durum yaratacağı şeklinde soru soruyorlar. Biz de kesinlikle hayvanın çiğ besin ile beslenmemesi gerektiğini ve bunun içerisinde özel mamalar ya da pişmiş gıda ile olması gerektiğini anlatıyoruz. Kistin sadece kendilerinde değil komşularında ya da çevrelerindeki küçük çocuklarda da oluşabileceğini ve bundan korunma yöntemlerini anlatıyoruz. Ve buna bağlı olarak hayvan sahibinin ilk yapması gerekenin de asla çiğ et vermemesi gerektiğini anlatıyoruz.”

‘BU DURUM, BU SENE ÇOK FAZLA’

Prof. Dr. Gazyağcı, kistin sadece hayvan sahiplerinde ortaya çıkacak bir durum olmadığını vurgulayarak, “Hayvanın kurumuş olan dışkısındaki yumurtanın rüzgarla başka bir insana geçişi de söz konusu olabilir. Bizim hayvan sahiplerinden almış olduğumuz şikayetlerde son dönemde kişinin doktora gittiğinde kendilerinde kist olgusunun çıktığına dair geri dönüşler alıyoruz ve bu durum bu sene çok fazla. Pandemiden kaynaklı belki kedi ve köpek sayısının artışına bağlı olarak bu durum ortaya çıkmış olabilir. Ama asıl neden yanlış besleme ve bu beslemeye bağlı olarak görülen parazitin meydana gelmesidir. Kedi ve köpek sahipleri çiğ beslemeye devam ederse kendileri açısından risk çok yüksek. Kendisinde olabileceği gibi kendi aile fertleri içerisinde başka bireylerde de olabilir. Ya da bulundukları bölgede, toplu alanlardaki bireylerde de bu kist olgusu ile karşılaşma durumu olabilir” diye konuştu.

HAYVAN SAHİPLERİ: ÖZEN GÖSTERİYORUZ

Evinde kedi besleyen Özgür Hakan, ”Kedime kesinlikle çiğ et vermiyorum. Veterinerimizin tavsiyesi doğrultusunda aldığımız mamaları veriyorum. Yaş mamayı tercih ediyoruz. Dışarıdan ekstra takviye edici gıdalar ya da herhangi bir çiğ eti vermemeye özen gösteriyorum” dedi. İsmail Sanlıol ise ”Kedime asla herhangi bir çiğ gıda vermiyorum. Veteriner önerileri doğrultusunda pişmiş ya da haşlanmış yiyecekler veriyorum” diye konuştu.

