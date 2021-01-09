Pandemide eve gitmeyen öğrenciler, yaban hayvanlarına bakıyor

Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi öğrencileri, pandemi döneminde evlerine gitmek yerine rehabilitasyon merkezindeki yaralı ve bakıma muhtaç yaban hayvanlarıyla ilgilenmeyi tercih etti.

AKÜ Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır öncülüğünde hayvanların bakımı, sağlığına kavuşturma ve tekrar doğaya salımı gibi işlemleri yapan AKÜ Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Beste Saraçoğlu ve öğrenciler Cansel Aydın, Taha Ramazan Çeşim ile Talat Ergün pandemi döneminde evlerine gitmedi. Merkezde kalan öğrenciler burada yaralı, bakıma muhtaç hayvanların bakımını, rehabilitasyonunu üstlendi.

‘YABAN HAYVANLARININ BİZE İHTİYACI VAR’

Veteriner Fakültesi’nde 4’üncü sınıf öğrencisi olan Eskişehirli Talat Ergün, AKÜREM’de kısmi zamanlı öğrenci olarak çalıştığını aktardı. Vaktinin çoğunun AKÜREM’de geçtiğini ifade eden Ergün, gönüllü olarak çalıştıklarını aktardı. Ergün, “Arkamda gördüğünüz ördekler yavruyken bize geldi. Hocalarımızla birlikte aldığımız eğitimlerle haftalık olarak rasyonlara ayırarak bir beslenme düzeni oluşturduk. Şu anda da kocaman oldular. Oluşturduğumuz suni gölette yaşıyorlar. Yaban hayvanlarına bakmak aslında kolay bir iş değil. Çünkü taşıdığı hastalıklar, riskli faktörler falan var. Hepsinin bilincindeyiz, eğitimini alıyoruz, aşılarımızı alıyoruz. Ona göre maskemizi takıyoruz, eldivenlerimizi takıyoruz ve bu işi severek yapıyoruz. Pandemi dönemini ailemizin yanında geçirmek yerine burada yaban hayvanlarının bize ihtiyacı var. Onların tedavileriyle ilgileniyoruz” dedi.

‘YABAN HAYVANLARINA BAKMAYI TERCİH ETTİM’

Manisalı 4’üncü sınıf öğrencisi Cansel Aydın ise, “Pandemi boyunca yardıma muhtaç hayvanların yardımına koşmaya gayret ediyoruz. Koşulsuz sevgi gerektiren bu işi canı gönülden yapmaya çalışıyoruz. Ben Manisalıyım, ailemin yanında olmak yerine burada gönüllü olarak çalışmayı tercih ettim. Yaban hayvanlarına bakmayı tercih ettim. Onların bize çok ihtiyacı var, hele ki bu dönemde” diye konuştu.

‘PANDEMİ DÖNEMİNDE ÖĞRENCİLERİMİZLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM ETTİK’

AKÜ Veteriner Fakültesi Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Beste Saraçoğlu, “Pandemi döneminde de öğrencilerimizle birlikte çalışmalarımızı yapmaya devam ettik. Pandemi döneminde bizi yalnız bırakmayıp çalışmalarımıza destek verdikleri için öğrencilerimize çok teşekkür ediyorum. Yaban hayatını kurtarmaya, rehabilite etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘YABAN HAYVANLARININ BAKIMI VE TEDAVİSİNDE HİÇBİR ZORLUK YAŞAMADIK’

Yaklaşık 3 yıldır hizmet verdiklerini belirten AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır da öğrencilerin evlerine gitmek yerine yaban hayvanlarına baktığını aktardı. Doç. Dr. Kandır, “Öğrencilerimiz bu sene pandemi sürecinde de bizlerle beraber kalmayı ve yaban hayatına destek vermeyi tercih ettiler. Biz bu pandemi sürecinde yaban hayvanlarının bakımı ve tedavisi noktasında hiçbir zorluk yaşamadık. Öğrencilerimize bu konuda teşekkür ediyoruz” dedi.

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