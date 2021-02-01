Pandemide canla başla çalışan meslek gruplarına eğitim bursu imkanı

İSTANBUL, (DHA)- İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, tüm kampüsleriyle, pandeminin zorluklarını göğüsleyen meslek gruplarının yanında olduğunu açıkladı. Kolejden yapılan açıklamada, sağlık çalışanları ve sarı basın kartı sahibi medya mensuplarının çocuklarına yüzde 50 oranında; öğretmen, akademisyen ve kamu çalışanlarının çocuklarına ise yüzde 40 oranında burs imkanı tanınacağı bildirildi. Tüm indirimler, kontenjanlarla sınırlı olup 30 Nisan 2021 tarihine kadar yapılacak kayıtlarda uygulanacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, pandemi sürecinden etkilenen meslek gruplarına destek olmak için burs kampanyası başlattı. Sağlık çalışanları ve sarı basın kartı sahibi medya mensuplarının çocuklarına yüzde 50 oranında; öğretmen, akademisyen ve kamu çalışanlarının çocuklarına ise yüzde 40 oranında burs imkanı tanınacak. 247 yıllık birikimin eğitim anlayışlarına yansıdığını ifade eden İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Zorlu bir süreç olan pandeminin etkilerini hafifletmek için canla başla çalışarak herkese umut olan meslek gruplarımızın yanındayız. Sürecin kahramanlarının çocukları bizim de çocuklarımızdır” dedi.

Genel Müdür Ali Rıza Lüle, sürecin tüm zorlu koşullarına karşın eğitim anlayışlarından ödün vermediklerini söyleyerek, eğitimde rekortmen kimliği vurgulayan rakamları açıkladı:

“Pandemide hayat durdu diyebileceğimiz dönemler oldu. Bütün dünya durdu, durakladı, biz durmadık, çok çalıştık, sürekli ürettik. Öğrencilerimiz sadece bir dönemde, e-doğa online eğitim platformu üzerinden; 914 milyon dakika eğitim aldı, 15 milyon 500 bin adet ders içeriğine online erişim sağladı, 5 milyon 825 bin adet test ile toplam 59 milyon 500 bin adetin üzerinde soru çözdü, 3 bin sanal sınıfta, 2 milyon 280 bin saat canlı ders işlendi, ayrıca, 20 adet LGS, 20 adet YKS ve 66 adet DAGİS akademik değerlendirme olmak üzere, toplamda 106 adet online sınav gerçekleştirdik.”

“TÜRKİYE’DEKİ TÜM ÖĞRENCİLERE KUCAK AÇTIK”

Ali Rıza Lüle, velilere, öğretmenlere ve kurum çalışanlarına toplam 264 adet online eğitim verdiklerini açıklayarak, “Öğrencilerimizin ve ailelerinin katıldığı satranç turnuvaları düzenledik. Tüm bunları, kesintisiz eğitimi, okulumuza ait “Doğa’m Evimde” online eğitim programımız üzerinden gerçekleştirdik. e-doğa online eğitim platformumuz; LGS, YKS ve DAGİS deneme sınavı çözümleri, pekiştirme kitapları, pratik defterler, online konu anlatımları ve etütlerle desteklediğimiz, güçlü akademik ve teknik bir altyapıya sahiptir. Merak eden, araştıran, üreten, sorgulayan ve küçük yaşta proje üreten nesiller yetiştiriyor, anaokulundan itibaren geleceğine yön verme yetisi kazandırıyoruz. Online veli ve öğretmen eğitimleri, online konferanslar ve turnuvalarla uzaktan eğitim sürecini bütünleştirdik. Çabalarımızın olumlu geri bildirimleri, bizi daha fazlasını üretmeye sevk etti. Ölçme ve değerlendirmede online sınavlar büyük önem taşır. Doğa Koleji olarak bu bilinç ve sorumlulukla, Türkiye geneli online akademik değerlendirme sınavlarımızda, sadece Doğa Koleji değil, Türkiye’deki tüm öğrencilere kucak açtık” ifadelerini kullandı.