Pandemide astrologlara ilgi arttı

İlkay DİKİCİ- Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA) KORONAVİRÜS nedeniyle bunalan vatandaşların gelecekte kendilerini nelerin beklediğini merak etmesi astrologlara da ilgiyi arttırdı. Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem, “Pandemi sürecinde bunun olması normal, insanlar gelecekle ilgili bilgi almak istiyorlar. Dolayısıyla astroloji bu konuda çok ciddi anlamda yardımcı ve rehber olabilen bir etkiyi çalıştırıyor” dedi. Eriçdem, 2022 yılına kadar randevusunun dolu olduğunu belirtirken, bazı astrologların randevularının 2024 yılına kadar dolu olduğu öğrenildi.

“İNSANLAR GELECEKLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İSTİYOR”

Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem, pandemiyle birlikte artan ilgiyi değerlendirirken, “Astrologlara her zaman çok ilgi vardı. Pandemi sürecinde özellikle böyle olacağını biz astrologlar olarak ön görmüştük. Astrolojinin tarihi açısından da bakacak olursanız bu dönemde ciddi anlamda toplumları ilgilendiren olaylar, salgınla bağlantılı olayların olabileceğini bütün astrolog arkadaşlar görmüştü. Pandemi sürecinde bunun olması şöyle normal; insanlar çünkü daha çok öngörü ve gelecekle ilgili bilgi almak istiyorlar. Hem ülke olarak, hem de toplum olarak nereye gidiyoruz? Hem bireysel, hem de kolektif anlamda cevaplar arıyorlar. Dolayısıyla astroloji bu konuda çok ciddi anlamda yardımcı ve rehber olabilen bir etkiyi çalıştırıyor” dedi.

“2022’YE KADAR DOLUYUM”

Sevilay Eriçdem, “2022’ye kadar doluyum. Dersler veriyorum. Hem online dersler yapıyoruz hem de sınıf dersleri yapıyoruz. Pandemi sürecinde de maksimum güvenliği ön plana alarak bu dersleri yapıyoruz. Bu dönemde insanların astrolojik danışmanlık almaları çok normal. Gökyüzü bireysel anlamda büyük değişimlere de hizmet ediyor. Mesela radikal anlamda taşınmalar, yer değiştirmeler, tayinler, yeni iş kurmalar, işi kapatmalar bireysel anlamda da kişileri özellikle yaz aylarına kadar ani gelişebilecek kalp krizi sorunlarına karşı uyarmayı isterim. Gökyüzü özellikle belirli bir yaş üzerindeki insanlara ani gelebilecek rahatsızlıkları da gösteriyor” ifadelerini kullandı.

“ASTROLOJİ KEHANET SANATIDIR FAKAT GÜVENİLİRLİĞİ HESAPLAMALARDAN GELİR”

Yapılan tahminlerle ilgili Eriçdem, “Soyut kavramlar da somut matematiksel işlemler sonucunda hesaplanabilir. Astroloji astronomik verileri istatistikle birleştirip, bir tür öngörü ve yorum yapmayı sağlayan kehanet sanatıdır. Bu bağlamda kullandığı bütün altyapı bilimseldir. Bir ekonomist ve borsacıların ya da şirket portföylerini değerlendiren kişilerin yaptığı şeyden çok da farklı değildir. İstatistiki veriler üzerinden gidildiği için yaptığınız öngörüler bir tahmin içerir. Astrolojinin yaptığı öngörüler daha çok insanlığı ilgilendiren genel tahminler olduğu için kehanet adı altında adlandırılıyor. Kehanet sanatıdır fakat güvenilirliği tamamıyla somut hesaplamalardan gelir” şeklinde konuştu.

2021 YILI VE KORONAVİRÜS HAKKINDA ÖNGÖRÜLERDE BULUNDU

Uranyen Astrolog Sevilay Eriçdem ayrıca 2021 yılı ve koronavirüs aşıları ile ilgili öngörülerde bulundu. Çin aşısı için yapmış olduğu öngörülerden bahseden Sevilah Eriçdem, “Çin aşısının Türkiye’ye olan uygunluğunu inceledim. Çin aşısının Türk halkına daha uyumlu olduğunu düşünüyorum. Halkın yüzde 90’nının aşılanacağını da öngörüyorum” dedi. .”Gökyüzünün sahte etkileri sebebiyle bazı kişiler tarafından eylemsellik söz konusu olacaktır” diyen Eriçdem, ” Aşıyı reddeden birtakım gruplar da olacak. Bu da çok normal, kaçınılmaz” diye konuştu.

Eriçdem 2021 yılında, “Gökyüzü etkilerini dünya çapında değerlendirirsek, özellikle Avrupa ülkelerinde ve Amerika’da ciddi anlamda olaylar bekliyorum fakat Türkiye’de bu olayların en azından hafif ve geçici isyanlar şeklinde olacağını öngörüyorum. Aşı ile ilgili gelişmelerde de mayıs ayına kadar da bir ilacın bulunacağını inanıyorum. Astrolojik faktörler bunu işaret ediyor. Aşamalı olarak da yayılacağını ve 2022’nin sonlarına kalmadan bu konunun tamamen biteceğini öngörüyorum” öngörüsünde bulundu.

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