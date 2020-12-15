Pandemi ve Üniversitelerimiz

2020 yılı Mart ayından bu yana, tam 8 aydır pandemi ile yatıp pandemi ile kalkıyoruz. İnsanlarımız işe gidemiyor, çocuklarımız okula. Fabrikalarımızın çoğu devlet desteği ile çalışıyor. Birçok kişi işsiz kaldı. Esnaf dükkânını açamıyor. Yüzlerce sağlık çalışanımız salgını önlemek isterken canından oldu.



Bütün bunları hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Salgının verdiği zararı fabrikalar telafi edebilir, çiftçilerimiz telafi edebilir. Ama eğitim kurumlarımız bu zararı hiçbir zaman telafi edemeyecek. Özellikle de üniversitelerimiz.

Her şeyden önce üniversitelerimiz uzaktan eğitime hazır değillerdi. Birçok hoca halen klasik ders verme geleneğini devam ettiriyorlardı. Bütün Türkiye’ye eğitimin nasıl verilmesi gerektiğini öğreten eğitim fakültelerimiz, üniversiteye dönük hiçbir ışık saçmıyordu. “Öğrenci merkezli eğitim” çoğu fakültede bir hayaldi. Bütün dersler, ders saatleri hocaların istekleri doğrultusunda belirleniyor ve bir daha değişmiyordu. Osmanlı tarihinde işlerin “olugeldiği üzere” yürümesi esastı. Üniversitelerimizde de bu uygulama yani “olıgeldiği üzere” devam etmesi ilkesi büyük çoğunlukla yürürlükte kaldı.

Öğrenci için en uygun olan saat 11.00 dersleridir. Bu saatteki derslerin genellikle kıdemli, büyük hocalara verilmesi usuldür. 10-15 öğrencisi olan bir kıdemli hoca saat 11.00’de ders yapar. Saat 08.00’deki ders genç hocalara verilir. 80- 100 öğrenci sabahın ilk ışıkları ile yollara koyulur ve sabah 08.00 dersine yetişmeye çalışır. Sonra ikinci ders akşam 17.00’dedir. Kütüphaneye gitmek için bir fırsat gibi görülebilir. Ama binlerce öğrenciyi alabilecek bir kütüphane de yoktur, bir kantin de. Öğrenci, dışarı çıkar, sağa sola takılır.



Zorunlu derslerin gün ortasında, seçmeli derslerin sabah veya akşam saatlerinde yapılması “öğrenci merkezli eğitimin” en temel prensiplerinden olduğu halde bunu uygulayan üniversitelerimiz ne yazık ki çok az.

Yıllarca aynı notları öğrenciye “kelime kelime” yazdıran hocalarımız, bunu hocalarından böyle görmüşlerdi. Onlar da aynen uygulamaya devam ettiler. Aktif ders işlemek, öğrenciyi derse dahil etmek, seminer verdirmek, teknik olanaklardan yararlanmak üniversite için sanki birer lükstü. Kayseri’nin bir ilçesindeki bir lisede gördüğümüz akıllı tahtalar, internet ulaşım imkânları üniversitede bugün bile bir hayal. Lise öğrencilerine devlet tablet dağıtırken üniversite öğrencileri için böyle bir ihtiyaç hiçbir şekilde gündeme gelmedi. Üniversite hocaları klasik metodu uygulamaktan hiç vaz geçmediler. Teknik ilerlemelerde liselerin arkasında kalmak üniversiteyi çok da rahatsız etmedi. Ama salgın hastalık başlayıp uzaktan eğitime geçmek gerektiğinde bunun ne kadar büyük bir yanlışlık olduğu anlaşıldı.



İşte bu yüzden salgın hastalıktan en çok üniversiteler etkilendi. Salgın hastalığın sebep olduğu zarar ve ziyanı kısa zamanda giderebilmek de pek mümkün gözükmüyor. Hocalarımızın derslerini dijital ortama nasıl aktardıklarını ve bunu uzaktan eğitim vasıtasıyla öğrenciye ne kadar sağlıklı ulaştırabildiklerini tam olarak bilemiyorum. Ama sosyal medyadan ve fiilen görev yapan arkadaşlarımızdan duyduklarımız pek de sevindirici değil. Hele vizelerin ve finallerin ne kadar sağlıklı yapılabildiği, ne kadar denetim altında tutulabildiği başlı başına bir problem.



Yöneticiliğini yaptığımız Osmanlıca Dersleri 1 ve Osmanlıca Dersleri 2 gibi Facebook gruplarında zaman zaman “Acil yardım” çağrıları alıyoruz. Arkadaşlar şu Osmanlıca belgeyi acele çözmem gerekiyor. Bana yardım eder misiniz?”. Bunu niçin “âcil” olarak çözmek istediğini anlıyor ve geri çeviriyoruz. Ama birçok çeviri grupları ve çeviri odaları var. Buralarda “TEZ YAZILIR” ilanlarını bile görebiliyoruz. Uygun fiyatla bu işi yapacaklarını ilan eden çeviri siteleri var. Bu siteler sanırım vize ve finallerde de öğrencilere yardım etmekte! hiçbir sakınca görmüyorlar. Polisiye bir suç mu, değil mi bilmem ama kesinlikle etik değil. Üniversite uzaktan eğitimin bu kaçak yollarını kapamak için elbette bir takım tedbirler düşünmüştür. Ama uygulamada görülen manzara gerçekten korkutucudur.

Lisans öğrencileri için ortaya çıkan bu kaçak yol ne yazık ki Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi için bile tehlike oluşturmaktadır.

2020 yılında kabul edilen bir Yüksek Lisan tezi Türk Tarihçiler Birliği Facebook grubunda vitrine taşındı. Bu Yüksek Lisans tezinin ne şekilde hazırlandığı ve ne şekilde onaydan geçtiği konusunda çok değerli yorumlar yapıldı. Bir gün içerisinde tam 15.845 kişi tarafından takip edildi. Çoğu akademisyen 343 kişi görüş bildirdi. Bu konuya bir başka yazımızda daha geniş yer vermeyi düşünüyorum.

Sağlık ve esenlikle kalınız.