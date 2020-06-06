Pandemi sürecindeki ‘yeni normal’ dönemin insan psikolojisine etkileri üzerine öngörülerde bulunan Dr. Öğretim Üyesi Duygu Dinçer “Çalışma yaşamındaki kişiler işlerine yeterince odaklanmakta zorlanabilir.

Özellikle kaygı düzeyi yüksek olan ya da virüs nedeniyle yakınlarını kaybetmiş kişiler, tam zamanlı iş ortamına dönmeleriyle birlikte verimliliklerinde düşüş yaşayabilir ya da odaklanmakta zorlanabilirler. Çalışanlar arasında SARS-CoV-2 dışı bir sebeple hapşıran, öksüren olduğunda birbirlerinin varlığından rahatsızlık ya da tedirginlik duyma hisleri artabilir.” dedi.

Uzmanlar pandemi sürecinde tam zamanlı çalışmaya dönüş ve okulların açılmasının insan psikolojisini farklı yönlerden etkileyeceği ön görüsünde bulunuyor. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Türkiye Araştırmaları Merkezi & Kadın Araştırmaları Koordinatörlüğü Müdür Yardımcısı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Duygu Dinçer ‘Yeni Normal’ dönemin insan psikolojisine etkileri üzerine açıklamalarda bulundu. Dinçer, “Birçok kişi karantina sürecinde normal mesai dönemine göre daha yoğun bir çalışma temposu içine girdiğini hissetti. ‘Yeni Normal’ mesai saatleri içinde çalışmaya dönmenin bu anlamdaki ‘paradoksal/çelişkili rahatlığını’ beraberinde getirecek” dedi ve ekledi:



“Çalışan ebeveynler karantina döneminde ev-ofis düzeninde çalışırken oldukça zorlandı. Özellikle iki ebeveynin de çalıştığı ailelerde eşler arasında evin ve çocukların sorumluluklarının paylaşılması çakışan toplantılar nedeniyle oldukça stres yaşanmasına oldu. Virüs riski nedeniyle dışarıdan bir yardımcının ya da ev ile ilgilenecek bir personelin istihdam edilememesi de bunda etkili oldu. Tam zamanlı çalışmaya dönülmesi bu ‘çifte mesaili’ yükü bir dereceye kadar hafifletmiş olacak. Öte yandan aile üyelerinin dışarıyla temasının artması kendilerine ve birbirlerine virüs bulaştırma riskini arttıracağı için ‘ruhsal/içsel alarm sistemleri’ her an tetikte olmaya devam edecek”