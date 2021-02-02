Pandemi ‘gözü’ de vurdu

Eda Ebru NANECİ/ İZMİR (DHA)- PANDEMİDE saatlerce süren online toplantılar ve uzaktan eğitim nedeniyle ekrana bakma süresinin uzaması, uyum spazmı olarak adlandırılan göz kaslarının kasılmasına ve ağrıya neden olabiliyor. Bu durumun göz şikayetlerini artırdığını belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş, “Ortam aydınlatmasının iyi olması gerekiyor. Özellikle gece karanlığında yatakta cep telefonuna bakmak insanın gözünü çok daha fazla yoran ve kurutan bir durum. En azından uyumadan bir saat önce ekranlı cihazlarla ilişiğimizi kesmemiz gerekiyor” uyarısında bulundu.

Koronavirüs nedeniyle cep telefonu, tablet ve bilgisayar kullanımının arttığını dile getiren Batıgöz Sağlık Grubu Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Serkan Biliş, uzun süre ekrana bakmaktan kaynaklanan şikayetlere bağlı olarak hasta sayılarında artış yaşandığını belirtti. Pandemide yaygınlaşan göz şikayetleri ve alınması gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunan Biliş, “Pandemi nedeniyle hepimiz evlerimize kapandık. Evlerimize kapandığımız için de hem çocuklar hem de yetişkinler okul hayatlarını, iş hayatlarını bilgisayar üzerinden yürütmek zorunda kalıyor. Bu durum bizi çok daha fazla ekrana bağımlı hale getiriyor. Keyfi olarak kullandığımız cep telefonlarını, bilgisayarları bir de iş için evde devamlı kullanmak zorunda kalmak, göze bağlı problemleri pandemi sürecinde daha da artırdı” dedi.

‘MASKEYİ DOĞRU KULLANMAMAK GÖZ KURULUĞUNA NEDEN OLUYOR’

Gözlük kullananların en büyük sorunlarından birinin de gözlük camındaki buğulanma olduğunu ifade eden Op. Dr. Serkan Biliş, “Maske nedeniyle gözlük camlarında buğulanma oluyor. Bu durum vatandaşları rahatsız ediyor ve gözlük takmamaya başlıyorlar. Görmedikleri ya da zor gördükleri için daha fazla göz ağrısı şikayetiyle başvuruyorlar. Maskenin burun kısmında bulunan teli iyi bir şekilde sıkmadığımız zaman nefesimizin gözümüze doğru yönelmesi nedeniyle göz kuruluğu artıyor. Teli güzel sıkmak ve zaman zaman düzeltmek gerekiyor. Özellikle maske kullanımına bağlı göz kuruluğu bu sebeple artıyor” dedi.

‘GÖZÜ EN ÇOK YORAN CEP TELEFONU’

Çok uzun süre yakına ve aynı noktaya bakmaktan uyum spazmı olarak adlandırılan, göz kaslarının kasılması durumunun ağrıya neden olabileceğini vurgulayan Biliş, göz sağlığını korumak için dikkat edilmesi gerekenleri, şöyle anlattı:

“Ortam aydınlatmasının iyi olması gerekiyor. Özellikle gece karanlığında yatakta cep telefonuna bakmak insanın gözünü çok daha fazla yoran ve kurutan bir durum. En azından uyumadan 1 saat önce ekranlı cihazlarla ilişiğimizi kesmemiz gerekiyor. Ekran başında çok uzun süre kalmak göz kırpma refleksimizi azalttığından göz kuruluğu riskini artırıyor. Ekrana bağlı göz yorgunluğunu azaltmak için 20’ler kuralı denen bir kural var. Ekrana bakarken her 20 dakikada bir 20 saniye, 20 inç (en az 6 metre) kadar uzağa bakmak insanın uyum spazmını çözdüğü için göz ağrısını azaltacaktır. LED ekrandan gelen mavi ışıklar gözümüzü çok daha fazla yoruyor. Gözlükte mavi ışığın zararlı dalga boyunu filtre eden gözlük camı kullanmak yorgunluk etkilerini azaltacaktır. Ekranda bir şey seyredeceksek cep telefonu ekranı yerine tablet, tablet ekranı yerine bilgisayar, bilgisayar yerine televizyon ekranını tercih etmek lazım. Bu cihazların içinde gözü en çok yoran cep telefonu.”

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