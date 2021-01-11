Pandemi dönemini fırsata çevirdi, mutfağında rengarenk eşyalar üretti

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Dilek Özcan (70) pandemi döneminde evinin mutfağını atölyeye çevirerek, seramik hamuru ve ahşap boyama ile birbirinden güzel takı ve süs eşyaları yapıyor.

Biçki dikiş, resim, müzik ve güzel sanatlar kurslarına giden, 3 çocuk ve 2 torun sahibi Dilek Özcan, pandemi döneminde mutfağını atölyeye çevirdi. Özcan, mutfak masasında seramik hamuru ve ahşap boyama ile çiçek, takı ve süs eşyaları yapıyor.

Özcan, pandemi sonrası sergi açmayı düşündüğünü belirterek, “Pandemi döneminde güzel şeylerle vaktimi geçirmeyi düşündüm. Daha önceleri resim kursuna gittim. Seramik kursu da almıştım. Şimdi mutfağımı atölye haline getirdim. Mutfakta işlerimi yaparken, bir taraftan da seramik hamuru ile çiçekler üretiyorum. Pandemi döneminde günümüz evde geçiyor. Kendimizi meşgul etmek içinde böyle şeyler yapmak lazım. Vaktimi böyle şeylerle geçiriyorum. Bunlar bize aynı zamanda terapi oluyor. Çok güzel eserler ortaya çıkıyor. Bu tür çalışmaları herkese tavsiye ederim” dedi.

Eşinin çalışmalarını takdir ettiğini söyleyen Ali Özcan da, “Ben eşimi kurslara gönderdim. Biçki dikiş kurslarına gitti. Resim kurslarına gitti. Müzik kurslarına ve güzel sanatlar kurslarına gitti. Çok güzel işler yapıyor. Bu tür çalışmaları herkes yapmalı” diye konuştu.