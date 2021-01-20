Pandemi döneminde sanal festivale yoğun ilgi

İSTANBUL (DHA) PANDEMİ dönemimde sanal olarak düzenlenen müzik festivali sona erdi. 5 gün süren ve Sertab Erener, MFÖ, Ceza, Athena ve Can Bonomo gibi ünlü isimlerin de sahne aldığı festivali toplam 200 bin kişi canlı izledi.

Koronavirüs nedeniyle, birçok festival ve etkinlik sanal ortama taşındı. Bu yılın ilk online müzik festivaline ilgi yoğun oldu. 5 gün süren festivalde Sertab Erener, Ceza, Can Bonomo, MFÖ, Manga, Pamela, Duman, Ceylan Ertem, Pentagram, Cem Adrian, Pinhani ve Fatma Turgut gibi isimler konser verdi. Konserleri toplamda 200 bin kişi canlı izledi.

Festivalin ilk gününde sahne alan Sertab Erener, “Bugün burada olabildiğimiz için çok mutluyum. Bu süreçte bu festivalin yapılıyor olması bir mucize. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

İkinci gün sahne alan Athena’nın vokalisti Gökhan Özoğuz da, “Bu zor zamanlarda böyle bir festival yapabilmek çok önemli.” diye konuştu.

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