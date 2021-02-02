Pandemi döneminde Gölcük Tabiat Parkı’na hafta içi yoğun ilgi

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU’da, havaların ısınmasıyla karların eridiği Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içinde ilgi görüyor. Tabiat parkındaki seyrine doyumsuz manzara, dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

Bolu Gölcük Tabiat Parkı’nda, havaların ısınmasıyla karlar eridi. Parka gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyüp, doğa ile iç içe gün geçirdi. Hafta sonu kısıtlamaları nedeniyle hafta içi tercih edilen Gölcük Tabiat Parkı’na gelen tatilciler, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Sömestir tatili için Bolu’yu tercih edenler de Gölcük Tabiat Parkı’nı gezdi. Tabiat Parkındaki manzara, dron ile havadan görüntülendi.

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