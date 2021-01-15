Melih KAMIŞ/KAYSERİ, (DHA) – ORTOPEDİ ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, pandemi nedeniyle hareketsizliğin arttığını belirterek, “Pandemi sürecinde eklem ağrıları nedeniyle gelen çok fazla hastamız var. Pandemi döneminde evde egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir” dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, pandemi günlerinde insanların kısıtlama nedeniyle hareketsiz kaldığı için eklem ağrıları ile karşı karşıya kaldığını, bu nedenle insanların evde de spor yapması gerektiğini söyledi. Prof. Dr Sinan Karaoğlu hareketsizliğin yarattığı sorunlara değinerek, “Pandemi günlerinde Covid-19’un bulaşma riskini azaltmak için kısıtlamalar yaşanıyor. Dışarı daha az çıkıyoruz, daha az hareket ediyoruz. Elbette bu kısıtlamalara uymak çok önemli. Ama öte yandan hareket oranımızın düşmesi, bazı sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Zira, hareket; sağlığımızı korumak için vazgeçilmez bir unsur. Hareketsiz kaldığımız zaman sağlığımızda hafif, orta ve ağır derecelerde sorunlar yaşayabiliyoruz; kas gücü ve kas hacminde azalma meydana geliyor. Diz için örnek verecek olursak üst adale (kuadriseps) diz biyomekaniğinde oldukça önemlidir. Bu kasın kuvveti azaldığı zaman dize daha fazla ve dengesiz yük binmeye başlar ve daha fazla ağrılar oluşur. Bu tarz durumlarda ekstra önlemler almak gerekiyor” diye konuştu.

‘1,5 LİTRELİK PET ŞİŞESİNE SU DOLDURUP KOL KASLARIMIZI GELİŞTİREBİLİRİZ’

Egzersiz yapılmasını öneren Karaoğlu, “Benzer şekilde bel ağrıları da kas kuvvetleriyle yakın alakalıdır ve çözüm için kaslarımızı kuvvetlendirmemiz gerekir. Kaslarımızı kuvvetlendirmemiz için evde basit egzersizler yapmak bu tip sorunlar için en basit çözümü olacaktır. Örnek vermek gerekirse evimizde 1,5 litrelik pet şişesine su doldurup dambıl gibi kullanarak kol kaslarımızı geliştirebiliriz. Basit ters ve düz mekik hareketleriyle bel kaslarımızı kuvvetlendirebiliriz. Kendi vücut ağırlığımızı kullanarak değişik çömelme hareketleri yaparak diz kaslarımızı kuvvetlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

‘BİLİNÇLİ HAREKET YAPIN’

Hareket etmenin önemli olmasının yanı sıra bu hareketleri bilinçli yapmanın da çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, “Nerde olursa olun, yapacağınız hareketler konusunda bilinçli olmak çok önemli. Çünkü yaş, cinsiyet, hastalık gibi pek çok faktör, hangi hareketleri yapıp yapmayacağınız konusunda önemlidir. Aksi halde, yarardan çok zarar verebilirsiniz kendinize. Hangi hareketleri, ne zaman ve nasıl yapacağınıza dair doktorunuzdan, spor hocasından yani bu işi bilen kişilerden bilgi alınmalı. Bazen kaş yapalım derken göz çıkaralım gibi durumlarla da karşılaşıyoruz. Yanlış egzersizler yaparak kaslarına fazla yüklenen kişi sayısı da yüksek. Bu uygulamaları bilir kişilerin önerileri doğrultusunda yapmak çok önemli” dedi.

‘EGZERSİZ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR’

Spor ve hareketin vücut bağışıklığının artmasında en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Karaoğlu, “Sadece aldığımız vitaminler ve bağışıklığı arttırıcı besinler değil, spor da bağışıklığı destekliyor. Pandemi döneminde evde egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirir. Hangi yaşta olursa olsun herkes egzersiz yapmalı. Dikkat edilecek tek nokta, kendisine uygun egzersiz olması. Pandemi sürecinde eklem ağrıları nedeniyle gelen çok fazla hastamız var. İnsanlar evde durduğu için kas zayıflaması oluşuyor. Bu kişilere egzersiz programı veriyoruz. Uygun hareketleri veriyoruz ve bunları belirli periyodlarla artırıyoruz. Aniden yüklenmek yerine arttırarak gitmek ve vücudun tepkisine dikkat etmek, dinlemek çok önemli” şeklinde konuştu.

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DHA-Bölge – Türkiye-Kayseri – Melih KAMIŞ