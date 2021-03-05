Pandemi dönemi, çocuklarda hareketsizliğe neden oldu

SÜLEYMAN Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özgür Pirgon, pandemi döneminin hareketsizliği artırdığını, çocukların hareketlerinin kısıtlandığını söyledi.

​SDÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özgür Pirgon, çocuk endokrin alanında hastaların, ‘diyabet’, ‘hormon bozuklukları’, ‘erken ergenlik’, ‘doğuştan kemik hastalıkları’ gibi rahatsızlıklarını takip ettiklerini, hastaların yaşam konforunu rahatlatmaya yönelik hizmet verdiklerini aktardı. Günümüzde obezitenin tüm dünyanın sorunu haline geldiğini vurgulayan Prof. Dr. Pirgon, pandemi döneminin hareketsizliği artırdığını, çocukların hareketlerinin kısıtlandığını söyledi. Isparta’da çocuklara yönelik yapılan obezite ölçümlerinde oranların düşük olduğunu, bu durumun sevindirici bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Pirgon, “Annelerden sonra öğretmenlerin de çocuk sağlığı üzerindeki rolü kritik öneme sahip. Gün içerisinde aynı yaş grubu çocuklarla uzun zaman geçiren öğretmenler, bir çocuğun diğer çocuktan farklı davranışı olduğunu hemen tespit edebilir ve aileyi yönlendirebilir. İlimizde ailelerin bilinç düzeyi yüksek. Sağlık konusunda bilinçli bir il konumundayız” diye konuştu.

Dünyanın hızla değiştiğini belirten Prof. Dr. Pirgon, hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, önceden insanların ameliyat düzeyine gelinceye kadar hastaneye gelmediğini, şu an ise aşırı kontrolcü olduklarını ifade etti. Bundan sonraki süreçte ‘mükemmel insan’ kavramının yer alacağının altını çizen Prof. Dr. Pirgon, “Önümüzdeki yıllarda insanlar, mükemmel insan olmak isteyecek. Kendisini mükemmele ulaştıracak besinler kullanacak, sporlar yapacak. Bunun en büyük nedeni ise kullanımı hızla artan sosyal medya. İnsanlar diğer insanları görüp kendine bakıyor, daha mükemmele ulaşarak kusursuz görünmek istiyor. Bu durumun en somut örneği olarak çevremizde sayısı hızla artan spor salonlarını ve estetik merkezlerini gösterebiliriz” dedi.