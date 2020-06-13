Covid-19 salgını Çin’in Vuhan kentinde yaklaşık altı ay önce başlamıştı, hızla dünyaya yayıldı. Önce İran’da bir alevlenme oldu, sonra salgın Avrupa’ya sıçradı İtalya, İspanya, İngiltere ve Almanya’yı kasıp kavurduktan sonra Atlantik okyanusunu aşıp Amerika Birleşik Devletlerine sıçradı.

Salgın Amerika’yı çok sağlam vurdu salgını önceleri ciddiye almayan ve “basit bir grip, havalar ısınınca geçer” diyen Trump fena halde yanıldı, Covid-19 salgınında bu güne kadar bir ülkede görülen en fazla vaka ve ölüm sayısına Amerika’da ulaşıldı. Paranın merkezi New York birden bire pandeminin merkezi haline geldi ve adeta bir hayalet şehre dönüşüverdi.

Sonra salgının odağı Kuzey Amerika’dan Güney Amerika kıtasına kaydı ve yeni odak noktası Brezilya oldu. Brezilya devlet başkanı Bolsonaro da bu salgını hiç ciddiye almamıştı, bugün Brezilya bu ciddiyetsizliğin karşısında çok ağır bir bedel ödemektedir.

Pandeminin odağı burada da durmadı ve yerkürede tam bir tur atıp Güney Asya ülkelerinden Pakistan ve Hindistan’a kaydı.

Korkarım ki Hindistan kalabalık nüfusu, düşük yaşam standartları ve yetersiz sağlık hizmetleri ile muhtemelen aynı 1918 İspanyol gribi salgınında da olduğu gibi gene salgından en çok etkilenecek ve en çok can kaybının yaşanacağı ülke olacak.

Avrupa’da vaka sayıları kontrol altına alınıp ekonomiler kademeli olarak açılırken dünyanın geri kalan bölgeleri pandeminin farklı evrelerini yaşıyor. Latin Amerika ve Güney Asya ülkeleri pandeminin yükseliş süreçlerindeler, fakat önlemlerin ekonomik etkilerine katlanmamak ve ekonomilerini açan diğer ülkeler ile rekabet edebilmek için ekonomilerini açmak zorunda kalıyorlar.

Bu durumda küresel ölçekte bir ikinci dalga yaşanması ve bu ikincil dalganın birinciden çok daha geniş kitleleri etkileyerek, daha ölümcül olması, dünya ölçeğinde çok daha fazla can kaybı yaşanması hiç de şaşırtıcı olmayacaktır.

Salgında bir ikinci dalga yaşanmasa bile ortaya çıkan ekonomik kriz son derecede büyük ve ürkütücüdür. İkinci bir dalganın bugünkü krizi astronomik seviyelere tırmandırması çok büyük bir olasılıktır.

Türk ekonomisini yönetenler ve AKP iktidarı bu ikinci dalga ihtimalini çok ciddiye almalı, bu olasılığa yönelik stratejileri geliştirmeli ve gerekli önlemleri acilen almalıdırlar.

Öncelikle olası bir ikinci dalga tarımsal üretimi vurup, gıda zincirini çökertebilir. Böyle bir durumda yaşanan sağlık krizine sadece ekonomik kriz değil, birde gıda krizi eklenebilir.

Öncelikle bu ülkede her gün 90 milyon boğazın doyurulması gereğini düşünerek olası bir gıda krizine karşı iktidar tarafından acil tedbirler alınmalıdır.

Gıda krizi başka herhangi bir krize benzemez, insani, sosyal ve siyasi ekonomik etkileri çok ama çok derin olabilir.

Türk ekonomisi ithalata çok fazla bağımlıdır, ithalatta oluşabilecek lojistik aksamalar hem ihracatımızı ve hemde içeride yapılmakta olan üretimimizi çok olumsuz etkileyebilir.

Gıda krizinin sadece gıda ürünlerinde yaratabileceği enflasyon bile milletimizi son derecede olumsuz etkileyebilecektir.

İktidar öncelikle çiftçinin üretim yapabilmesi için gerekli olan maddi manevi hertürlü desteği derhal hazır etmelidir!

Türk çiftçisi bu gün çok ağır bir borç yükü altında ezilmektedir; mazot pahallı, elektrik pahallı, tohum pahallı, gübre ve ilaç pahallıdır, çiftçinin ürünü para etmezken, tarımsal üretim yapabilmek için gerekli olan bu emtia dövize endeksli satılmaktadır. Çiftçinin gücü bunları almaya yetmemektedir.

Çiftçi ne yapsa, ne etse zarar edip, daha da ağır bir borç yükü altına girmektedir. Çiftçi bu çıkmazdan mutlaka ve mutlaka kurtarılmalıdır.

Tekrar söyleyeyim salgının ikinci dalgasına yönelik alınması gereken ilk tedbir olası bir gıda krizine karşı hazırlık yapmaktır. Bunun yol ve yöntemi de çiftçi ve besicinin her yönü ile desteklenmesinden geçer. Çiftçinin ihtiyacı olan finansman, tohum, ilaç ve gübre her ne şekilde olursa olsun temin edilip, çiftçiye uygun koşullarda dağıtılmalıdır.

Bakın eğer köylünün çiftini çubuğunu, bağını bostanını bozup, ahırını boşaltmasını engelleyemezsek gelecek olası bir gıda krizini yönetemeyiz, sonuçlarını çok daha ağır yaşarız, çok daha ağır insanı ve siyasi bedeller öderiz.

İktidar bu konuya odaklanmalıdır, şimdiden söyleyeyim olası bir ikinci dalga tüm dünyada ciddi bir gıda krizi yaratabilecektir.

Param var ithal ederim, param olmasa bile borç alıp gıda ithal ederim yaklaşımı hayalidir! Bırak borcu böyle bir krizin ortaya çıkması durumunda nakit para ile bile alacak gıda bulamazsınız, demedi demeyin…