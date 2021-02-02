Pancarköy Deresi taştı, Alpullu sular altında kaldı /Ek fotoğraflar

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Gaziantep’te kayalık alanda mahsur kalan kuzuyu itfaiye kurtardı
YAVUZELİ(Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, kayalık alanda düştüğü 2 metrelik boşlukta mahsur kalan kuzu, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Akbayır Mahallesi'nde sürüsünü otlatan çiftçi bir kuzunun kayaların...
Bakan Gül: Boğaziçi Üniversitesi’ndeki alçaklığa karşı soruşturma başlatıldı
ANKARA, (DHA)- ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin İstanbul Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılıp, failler hakkında gözaltı talimatı verildiğini duyurdu. Bakan Gül, Twitter...
Tekirdağ’da 878 litre sahte şarap ele geçirildi
Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde jandarmanın bir evde yaptığı aramada, 878 litre sahte şarap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. Tekirdağ İl Jandarma...
Babası saz çalıyor, engelli oğlu kendi şiirlerinden bestelediği türküleri söylüyor
Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde kas hastalığı nedeniyle 13 yaşından bu yana yatağa bağımlı olan Eren Şaban Gündüz (33), yazdığı şiirleri...