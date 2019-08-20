  • Ekonomi
  • Haberler
type here...
Ana Sayfa Ekonomi Haberleri Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği
Ekonomi Haberleri

Pamukta sezon öncesi fiyat tedirginliği

Editör
Editör

-

116
0

Aydın’da pamuğun hasadına kısa süre kala fiyatlarda yaşanan belirsizlik ve artan girdi fiyatları üreticileri tedirgin etti.

Taban fiyat belirlenip açıklanmasını isteyen İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, “Pamuk destekleme fiyatları kiloda 1 lira 25 kuruş olsun. Eğer gerekli destek verilmezse, gelecek yıl pamuk ekecek çiftçi bulamayız” dedi.

İncirliova’da geçen yıl 26 bin dekar olan pamuk ekimi bu yıl 33 bin dekara çıktı. Hasada 3 hafta kala destekleme ve pamuk fiyatlarındaki belirsizlik, üreticileri düşündürmeye başladı. Geçen sezon kilosu 4 lira 90 kuruştan satılan pamuk, sonraki aylarda 3 lira 50 kuruşa kadar düştü. Girdi fiyatlarının her yıl bir önceki yıla oranla arttığını belirten çiftçiler, sıkıntı çektiklerini kaydetti. İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da pamukta destekleme primlerinin geçen yıl 80 kuruş olduğunu ancak bu yıl bu fiyatın 1 lira 25 kuruş olması gerektiğini savundu.

‘ÇOCUK GİBİ BAKIYORUZ’

Çiftçinin zor şartlar altında üretim yaptığına değinen Kaykı, “Pamuklara, 5 aydan beri çocuk gibi bakmaktayız. Pamuk borsasındaki düşüşler, üreticiyi çok tedirgin ediyor. Bu şekilde devam ederse, ayakta duracak çiftçimiz kalmayacak. Tabii ki pamuk fiyatları düştükçe, çiftçimiz de doğal olarak bir yerden destek bekliyor. Şu anda pamuğun kilosunu 5 liradan satmış olsaydık, hiçbir üretici tedirgin olmayacaktı. Maliyetleri kurtarmamız için pamuk desteğinin kiloda 1 lira 25 kuruş olması gerekiyor. İnşallah bizi görür ve duyarlar. Eğer kilo fiyatları düşmeye devam edecek olursa, kiloda 1.5 lira destekleme talebimiz olacak. Bu şartlarda hiçbir çiftçinin ürettiğinin, emeğinin karşılığını alması mümkün değil. Pamuğun kilosu şu an 3 lira 50 kuruşa düştü. Ama geçen yıl aldığımız pamuk çekirdeği ile bu yıl arasında büyük uçurumlar var. Girdilerin hiçbir şekilde kontrolü yok. Pamukta yıllar önce bir taban fiyat vardı. Fındıkta ve darıda olduğu gibi ama ne yazık ki, pamukta bir taban fiyat artık yok. Borsada olan 3 arkadaş, bunu bu hale getiriyor. Gelsinler, sıcağın alnında çalışsınlar. Bu pamuğun nasıl yetiştiğini görünce o zaman vicdanları el veriyorsa, pamuğun fiyatıyla oynasınlar” dedi.

- Reklam -

Bazı kişilerin rekolteyi fazla göstererek devlet desteğinden haksız kazanç elde ettiği iddialarını da dile getiren Kaylı, bunun kontrolünün kolay olduğunu, yetkililerin arazileri denetlemesinin çözüm yaratacağını söyledi. Türkiye’nin pamuk üretiminin, tüketiminin altında kaldığını belirten Kaylı, “Paranın tamamı dışarıya gidecek. Dışarıya gideceğine bunu eken çiftçiyi teşvik edelim, paramız da dışarıya gitmesin. Pamuk hasadına yaklaşık 20 gün kaldı ama belirsizlik hala devam ediyor. Bu süreç çiftçiyi çok tedirgin ediyor. Bir an önce taban fiyat belirlesinler” diye konuştu.

Çiftçi Polat Tanrıkulu (33), “İncirliova’da baba mesleği çiftçilikle uğraşmaktayım. 600 dekar arazimde pamuk ekimi yapıyorum. Ben genç bir çiftçi olarak, pamuk üreticisine desteklemenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Genç nesillerin bu işe devam etmesi için devletimizin taban fiyat oluşturup, çiftçiyi memnun edecek rakamlar vermesi lazım” dedi.

- Reklam -
Önceki İçerikHazine kira sertifikası ve TÜFE’ye endeksli tahvil ihraç edecek
Sonraki İçerikMısır şurubu pek çok hastalığa davetiye çıkartıyor
Editör
Editörhttps://sonsoz.com.tr

SONSÖZ YORUMLARI

Lütfen yorumunuzu girin
Lütfen adınızı girin

Güncel Haberler

YazarlarEditör -

Emlak piyasasında kriz

TÜİK’in açıkladığı verilere göre Türkiye'de 2019 Temmuz ayında sadece 102.236 adet konut satıldı
Devamını Oku
YazarlarEditör -

Mamak, Ankaralıya depremi hatırlattı

Sabah ezanının üzerinden üç beş dakika geçmişti. O anda algılayamadığınız bir sarsıntı önce bacaklarınıza sonra da tüm bedeninize yayıldığında bir rahatsızlık geçirdiğinizi düşünüyorsunuz.
Devamını Oku
YazarlarAhmet Özal -

Kampanya başladı

Politika faizini % 4.25 indiren merkez bankası, ticari bankaların kredi musluklarını açmasını ve parasal genişleme ile ekonomiyi canlandırma ve talepte artış beklentisindeydi.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

YPG’li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde YPG'li teröristlerin sınır hattındaki hareketliği görüntülendi.
Devamını Oku
Öne ÇıkanEditör -

Yabancılara konut satışları yedi ayda yüzde 64.5 arttı

Türkiye’de yılın ilk yedi ayında yabancılara yapılan konut satışları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64.5 artışla 14 bin 674 düzeyinden 24 bin 144 adete yükseldi.
Devamını Oku
Yerel HaberlerEditör -

Mamak parkeye çıktı

Türkiye Basketbol Ligi’nin Ankara temsilcilerinden biri olan Mamak Belediyesi Basketbol Takımı 2019-2020 sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Devamını Oku

Bu Haberler Kaçmaz

Bunları da beğenebilirsinBenzer Haberler
Tavsiye Ederiz

Ekonomi Haberleri

Hazine kira sertifikası ve TÜFE’ye endeksli tahvil ihraç edecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün yurt içi tasarrufların artırılması, yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla...
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

WP-Ücret vergilerinin düşürülmesi Beyaz Saray gündeminde

Beyaz Saray, "olası yavaşlama" karşısında ekonomiyi canlandırmak için "maaşlardan kesilen vergide geçici indirimi" değerlendiriyor.
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Üç üniversiteli Eskişehir’de emlak piyasası hareketlendi

Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Osmangazi ve Teknik üniversitesiyle yaklaşık 120 bin öğrencinin eğitim gördüğü...
Editör -
Devamını Oku
Ekonomi Haberleri

Sabiha Gökçen’i bayram tatili boyunca 1 milyondan fazla yolcu kullandı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nı bayram tatili boyunca 1 milyon 108 bin yolcu kullandı.
Editör -
Devamını Oku

Instagram bizi takip @sonsozgazete

Editörün Seçimi

Emlak piyasasında kriz

Mamak, Ankaralıya depremi hatırlattı

Kampanya başladı

POPÜLER MESAJLAR

POPÜLER KATEGORİLER

© 2006-2019 Sonsöz Gazetesi©, Tüm Hakları Saklıdır. Kullanım Şartları & Gizlilik - Designed by WpDsGnR