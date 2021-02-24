Pamukkale’de 264 m2 villa icradan satılacak

Denizli 3. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Pamukkale’de bulunan 264 m2 villa satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen villanın, KervansarayMah. , 3078 Sokak ,Lila 11 Sitesi , No= 11,C Blok Pamukkale / DENİZLİ adresinde olduğu belirtilirken villanın satışı için 1.Satış Günü 7 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 7 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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