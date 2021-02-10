Pamukkale Belediyesi’nden deprem tatbikatı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ (DHA)- DENİZLİ’de, Pamukkale Belediyesi hizmet binasında, tüm belediye personelinin ve vatandaşların katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Pamukkale Belediyesi hizmet binasında, tüm belediye personelinin ve belediyeye gelen vatandaşların katılımıyla deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi YSE Ana hizmet binasında, AFAD iş birliğinde gerçekleşen deprem tahliye tatbikatına, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti’li Avni Örki, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve birim personelleri katıldı. Tatbikata, işlemleri için belediye binasına gelen vatandaşlar da katıldı. Uyarı sireninin çalmasıyla senaryo gereği bir süre güvenli bölgelerde kendilerini koruyan belediye çalışanları ve vatandaşlar, daha sonra hızlı bir şekilde binayı terk etti.

‘2021, TÜRKİYE’DE AFET EĞİTİM YILI’

Tatbikatın sona ermesinin ardından açıklama yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İçişleri Bakanlığı’nın 2021 yılını ‘Türkiye’de Afet Eğitim Yılı’ ilan etmesinin ardından belediye olarak çalışmalara başladıklarını belirtti. Başkan Örki, afet durumlarında yapılması gerekenlerin hayati önem taşıdığını ifade edip, “Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar personelimize birçok eğitim verildi. 25 kişiden oluşan arama kurtarma gönüllüsü personelimiz eğitimlerini sürdürüyorlar. Bugün itibariyle de herhangi bir depremle, bir afetle karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini belirlemiş olduk” dedi.

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz ise kamu kurumlarında çalışan personelin deprem anında neler yapması gerektiğini bilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, “Afet sonrası ilk 6 saatlik zaman diliminde yaptıklarımız gerçekten önemli. Bunun için, afet eğitimleri önemli. Bugün burada afet farkındalık eğitimi verdik” diye konuştu.

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