Pamuk adlı köpeğin tüfekle vurulup, patilerinin kesildiği ortaya çıktı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) – SAMSUN’da ön iki ayağı kesilmiş halde bulunan Pamuk isimli köpeğin yaralanması olayıyla ilgili köpeğin sahibinin komşusu oldukları öğrenilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Pamuk’un tavuklara zarar verdiği gerekçesiyle tüfekle vurulduğu ve ardından kopmak üzere olan bacaklarının sahibinin komşusu tarafından tedavi amacıyla kesildiği öğrenildi.

İlçeye bağlı Memduhiye Mahallesi’nde geçen hafta yaralı yavru köpek bulanlar, fotoğraflarını çekip, sosyal medya üzerinden Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Samsun Temsilciliği’ne gönderdi. Bunun üzerine ilçeye giden HAYTAP Samsun Temsilcisi ve Hayvan Gönüllüleri Derneği Başkanı Semra Antep, patileri kesilmiş, ‘Pamuk’ adlı köpeği, Samsun’a getirdi. Yaralı köpek, HAYTAP’ın desteği ile özel hayvan kliniğine getirildi. Burada cerrahi operasyon geçiren Pamuk’un tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeyi atlatan köpek, takılacak yürüteçle yaşamını sürdürecek.

100 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kurulan özel ekiple, Pamuk’un yaralanması olayını incelemeye başladı. Bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasına el koyan ekipler, yaklaşık 100 saatlik kamera kaydını inceledi. Ekipler, Pamuk’un önce tüfekle vurulması sonucu yaralandığı, ardından kopmak üzere olan bacaklarının köpeğin sahibi Hilmi Saatoğlu’nun komşusu tarafından kesilerek tedavi edilmeye çalışıldığı belirledi.

Ekipler, Saatoğlu’nun komşusu olduğu öğrenilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. 2 şüpheli savcı talimatıyla emniyette alınan ifadelerinin ardından, 1 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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