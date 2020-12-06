Paletleri ev eşyalarına çeviriyor 

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Akçakoca ilçesinde, Mehmet Zeki (55), atıl tahta paletlerden yatak odası, televizyon ünitesi ve tabure yapıyor. Mehmet Zeki’nin, koronavirüs salgını sonrası hobi olarak başladığı tahta paletleri kullanılabilir eşyalara çevirmesi ise dikkat çekiyor.

Akçakoca ilçesi Çayağazı mevkiinde büfe işleten Mehmet Zeki, koronavirüs salgını sırasında kendisine hobi edindi. Mehmet Zeki, atıl paletleri değerlendirerek ev eşyalarına çevirmeye başladı. Atıl paletleri toplayan Mehmet Zeki, paletlerle sandalye, oturma grupları, televizyon üniteleri ve karyola yaptı.

‘BOŞ DURMAK İYİ DEĞİL. BİR ŞEYLER ÜRETELİM DEDİK’

Biten yaz sezonuyla işlettiği büfede işlerinin düştüğünü belirten Zeki, “Koronavirüs salgınından sonra yapmaya başladım. Yasaklar vardı hareket edemiyorsun. Boş zaman çoktu. Boş durmak iyi değil. Bir şeyler üretelim dedik. Boş zamanlarda dışarı çıkmadan yapacaklarımızı yaptık. Yazın iş oluyor sahil kenarı olduğu için kış mevsiminde iş olmuyor. Boş zamanlarımızı değerlendirmek için bir şeyler bulduk. Hobim ilk kez deniz kenarında midye kabuğu toplayıp saksıları kaplayarak başladı. Daha sonra internette gezinirken paletlerden bazı şeyler yapıldığını gördüm. Bunları ben de yaparım dedim ve ufak ufak yapmaya başladım. Birkaç merdiven sandalye yaptım. Bir tarafa çeviriyorsun sandalye oluyor bir tarafa çeviriyorsun merdiven oluyor. Onun peşine paletten yatak yaptım. Bar tabureleri, sehpa, televizyon üniteleri yaptım. Kendi oturduğum ofisimde televizyon rafları iyi değildi, onları yaptım. Atıl paletlerle dolaplar yaptım” dedi.

Yaptığı eşyaların beğenildiğini ifade eden Zeki, “Her şeyini ben yapıyorum. Kapıdan giren müşteriler çok güzel işler yapmışsınız diye takdir ediyor. Değişik illerden veya ilçelerden talepler geliyor” diye konuştu.

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