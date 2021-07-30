Palet fabrikasının bahçesinde depolanan binlerce palet alev alev yandı 

Alişan KOYUNCU/ÇAYIROVA (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Çayırova ilçesinde, bir palet fabrikasının bahçesinde depolanan paletler alev alev yandı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, binlerce palet yandı.

Saat 20.00 sıralarında Şekerpınar Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan bir palet fabrikasının bahçesinde depolanan paletler bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Bu sırada fabrika çalışanları da itfaiye ekiplerine söndürme çalışmalarında yardım etti. Ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle binlerce palet küle döndü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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