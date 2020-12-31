Palandöken’de sessiz yılbaşı

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM, 2021’i sessiz karşıladı. Saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe bürünen Erzurum’da kış turizmin gözde mekanlarından Palandöken Kayak Merkezi’nde de kutlama yapılmadı.

Yeni yıla saatler kala, vatandaşlar 2021’i sokağa çıkma yasağı ile karşıladı. Yılbaşı günü ve sonrasını da kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yılın son günü Palandöken’e çıkan yerli ve yabancı turistler doyasıya kayak yaptı. Saatler 21.00’ı gösterdiğinde ise Erzurum kent merkezi ve Palandöken, sessizliğe büründü. 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması ve Covid-19’la mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle il genelinde 220 ekipten oluşan bin 148 jandarma ile 2 bin 350 polis memurunun oluşturduğu 310 ekip kontrollerini sürdürüyor.

2020’YE BÖYLE VEDA ETTİLER

Öte yandan, Erzurumlu sosyal medya fenomeni Arif Arifoğulları, 2020’ye ilginç bir şekilde veda etti. Halatla otomobile bağladıkları lastikle kar üstünde şov yaptı. “2020’en çıktık 2021’e böyle giriyoruz” diyen Arifoğulları, bir süre lastik board yaptı.

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