Palandöken’de kısıtlamada sadece milli sporcular kayabildi

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- TÜRKİYE Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nin (TOHM) 7 milli sporcusu koronavirüs tedbirleri kapsamında, 81 ilde uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Palandöken Kayak Merkezi’nde antrenman yaptı. Aynı anda 20 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken’de özel izinle antrenman yapıp, olimpiyatlara hazırlanan milliler bu durumu seyircisiz oynanan futbol müsabakasına benzetti.

Palandöken’de 30 Kasım’dan itibaren antrenmanlara başlayan Sıla Kara, Ceren Reyhan Yıldırım, Berkin Usta, Yusuf Koç, Mahmut Kazanç, Murat Dilik ve Bünyamin Çelik antrenörleri Demet Karslı ve Serhat Aktaş eşliğinde Palandöken’in 22 diye tabir edilen FIS onaylı pistinde günde ortalama 6 saat antrenman yapıyor. 2022 kış olimpiyatlarına sıkı bir şekilde hazırlanan TOHM’un sporcuları 15-18 Aralık tarihleri arasında Palandöken’de düzenlenen, 9 ülkeden 50 sporcunun katıldığı Uluslararası FIS Anadolu Kupası’nda 3 altın ve 2 gümüş madalya alma başarısını gösterdi.

360 GÜN ANTRENMAN

Yaz, kış demeden antrenmanlarını sürdürdüklerini vurgulayan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Alp Disiplini Kayak Antrenörü Serhat Aktaş, “Kayak Alp Disiplininde 7 sporcu yer alıyor. Aralarında 2022, 2026, 2030 olimpiyatlarına hazırlık ekibinde bulunan sporcularımız var. Erzurum’daki Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) otelinde konaklayan bu sporcularımızla yılın ortalama 360 günü hem yaz hem de kış antrenmanlarıyla geçiriyoruz. Çalışmalarımızı Bakanlığın desteklediği proje kapsamında yapıyoruz. Yazın kondisyon antrenmanları buzullarda, kışın Palandöken, Erciyes ve diğer kayak merkezlerinde çalışıyoruz. Hedefimiz olimpiyatlarda bugüne kadar yapılmış en iyi derecelerin daha üzerine çıkmak. Kısıtlama nedeniyle dağda yalnız olmamız bizim için verimli bir süreç. Ama ülkemiz ve Palandöken için üzücü. İnşallah en kısa zamanda düzelir bu pistler sporcu ve turistlerle dolar. Palandöken’de yaptığımız antrenmanlar seyircisiz futbol maçı gibi geçiyor” diye konuştu.

‘HALKIN DA PİSTLERDE OLMASINI İSTERDİK’

‘Dağların kızı’ olarak tanılan, 13 yıldır milli takımda bulunan Sıla Kara, “Sekiz yıldır uluslararası platformlarda hem ülkemi, hem şehrimi temsil ediyorum. Erzurum Palandöken sezonu en erken açan şehirlerden birisi. Bu bizim için en büyük avantajlardan biri. 30 Kasım’dan beri idman yapıyoruz. Bu süreçte 4 tane uluslararası yarışma var. Hazırlıklarımız çok iyi ilerliyor. 2022 olimpiyatlarına puan alıp gidebilmek için mücadele veriyoruz. Pandemi sebebiyle ne halk ne turistler pistlere giremiyor, pistler sadece milli sporculara açık. Pistlerin sadece sporculara ait olması bizim için hoş, istediğimiz gibi kullanıyoruz. Ama halkın burada olmasını da isterdik” dedi.

‘EN KÖKLÜ MERKEZİZ’

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi’nin, kış sporları anlamında Türkiye’nin en önemli ve en köklü hazırlık merkezlerinden biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bizim olimpiyat hazırlık merkezinde kalan kayak branşındaki sporcularımız 2022, 2026, 2030 olimpiyatlarına hazırlanıyor. Puan almak için ciddi bir mücadele vermekteler. Kısıtlama nedeniyle tesislerin boş kalması, onların daha iyi çalışmaları, daha rahat hareket etmeleri adına önemli bir fırsat. Sporculara Bakanlık ve il müdürlüğü olarak yeterli desteği veriyoruz. Sporcuların kaldığı hazırlık merkezi ise tam bir otel konforunda. Burada sporcuların, beslenme, barınma gibi her türlü ihtiyaçları Bakanlığımızın talimatıyla karşılanıyor.”

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