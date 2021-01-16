Palandöken’de, kısıtlamada kayak keyfi/ Ek fotoğraflar

Ergün AYAZ/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesi oteller bölgesinde hava eksi 8 dereceye düşünce, işletmelerin dışarıda bulunan masa…
Murat HAZER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Adapazarı ilçesinde bir grup genç, engelli arkadaşlarını koluna taktıkları kelepçe ile kamyonete bağlayıp,…
Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, akıllara Tosun Paşa filmindeki kız isteme sahnesini akıllara getiren 60 bin…
Onur GÜDEN/SERDİVAN (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Serdivan ilçesinde izinli olan itfaiye eri Coşkun Öz, bir restoranda çıkan baca yangınını görünce,…
Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da ters yönde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen sürücü Y.K.'ya, 1339…
Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden…