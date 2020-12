Palandöken’de 4 Aralık’ta sezon açılacak

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, geçen sezondan depolanan 14 bin metreküp kar ve suni sistem karla kaplanan yaklaşık 42 kilometre uzunluğundaki pistleriyle, 4 Aralık Pazartesi günü açılacak. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, İtalya, Avusturya, İsveç’te uygulanan kar saklama sistemiyle sezonu diğer kayak merkezlerinden önce açtıklarını söyledi.

Newyork Times Gazetesi tarafından dünyanın en iyi kayak merkezleri arasında 18’inci olarak gösterilen Palandöken Kayak Merkezi’nde sezon hazırlığı geçen yıl kış bitmeden başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait Ejder3200 A.Ş. Genel Müdürlüğü’nce 24 bin metreküp kar Palandöken’in güneş görmeyen bir bölümüne depolandı. Yaz boyunca burada saklanan depo kar, geçen hafta iş makineleri aracılığıyla taşınarak Palandöken’in 7 kolay, 8 orta ve 4 doğal pistine serildi. Yaklaşık 42 kilometre uzunluğundaki pistleri kayak yapılabilir hale getirmek için suni kar sistemleri de çalıştırıldı. Yaklaşık 2 hafta süreyle 20 personel iş makineleriyle pistleri tamamen karla kapladı. Pazar günü kayak severlere kapıların açıldığı Palandöken Kayak Merkezi’nde, 4 Aralık’ta sezon başlayacak.

14 BİN METREKÜP KAR SERİLDİ

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, “Şu an ülkemizde hiçbir kayak merkezinde çalışma bile başlamazken Palandöken Kayak Merkezi her şeyiyle hazır. Biz mart ayında yeni bir uygulama ile kayak merkezimizde vadi kısmında 24 bin metreküp kar sakladık. Mevsim şartları sebebiyle ancak 14 bin metreküp karı muhafaza edebildik. Bunu da pistlere sererek, suni kar sistemini çalıştırarak kayak merkezi hazır hale geldi. 4 Aralık’ta pandemi kurallarına uygun olarak resmi açılışı yapacağız” dedi.

KAYAK MERKEZLERİNDE UYGULANIYOR

Yaklaşık 2 haftadan beri 20 personel ve snowtracklarla pistleri hazırlamak için çalıştıklarını belirten Ejder3200 A.Ş. Genel Müdürü Selim Bağrıyanık, “Dünyada çeşitli kayak merkezlerinde yapılan depo kar sistemini ilk kez Palandöken’de uyguladık. İtalya, Avusturya, İsveç gibi ülkelerde uygulanan depo kar sistemini ilk kez gerçekleştirdik. Palandöken’de 22 bin metreküp kar sakladık. Mevsim şartları sebebiyle kalan 14 bin merteküpü muhafaza etmeyi başardık. Bu kar sayesinde pistlerimizi çok erken dönemde açma imkanı bulduk. 4 Aralık itibariyle Palandöken’de sezonu açacağız” diye konuştu.

’15 GÜN DAHA SUNİ KARLAMA DEVAM EDECEK’

Sezonu erken açmak için suni kar sistemlerinin çalıştırıldığını ifade eden Bağrıyanık, şunları söyledi:

“Sezonu erken açmak ve geç kapatmak için suni kar sistemini kullanıyoruz. Sezonun çeşitli dönemlerinde de ara ara suni kar operasyonunu sürdürüyor. Palandöken’de 15 gün daha suni karlama devam edecek. İlerleyen günlerde belli lokasyonlarda kayakta kar kalınlığıyla ilgili tespit edilen yerlerde eksiklikleri giderme adına suni kar kullanılacak. Şubat döneminde de ikinci suni karlama operasyonu yapıyoruz. Palandöken’de bu yıl Mayıs ayında da organizasyonlar koyduk. Bu sene ciddi organizasyonlar gerçekleştireceğiz.”

UKRAYNA VE RUS’YADAN UÇUŞLAR

Palandöken’de kayağın geçen pazar günü başladığını belirten Palan Otel Genel Müdürü Ali Güney, 25-26 Aralık’ta Ukrayna ve Rusya’dan uçakla turistlerin Erzurum’a geleceğini söyledi. Cat-3a sistemi kurulan havalimanına her türlü hava şartlarında uçakların inebileceğini ifade eden Güney, oteller olarak güvenli sertifikalarını da aldıklarını belirtti. Gelen misafirlerin bagajlarının dezenfekte edildikten sonra araçlarla otellere getirileceğini anlatan Güney, Palandöken Kayak Merkezi’nin sezona hazır olduğunu bildirdi.

